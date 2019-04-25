Алла Пугачева в шоке от посвященного ей концерта «Гоголь-центра»

"Гоголь-центр" приготовил подарок к юбилею Аллы Пугачевой: концерт-посвящение "Наша Алла". Певица отметила 70-летие 15 апреля, а два дня спустя дала большой концерт на сцене Кремлевского дворца.

За неделю до праздника из-под домашнего ареста освободили режиссера Кирилла Серебренникова: с подарком для Аллы Борисовны он вернулся к работе в театре. Концерт продолжался больше двух часов, финальную песню "А знаешь, все еще будет" Примадонна исполнила вместе с артистами и под бурные овации поднялась на сцену, сообщает РИА «Новости».



Алла Пугачева

Стоило Пугачевой появиться в вестибюле "Гоголь-центра", как ее плотным кольцом окружили журналисты и поклонники. Под слепящими вспышками фотокамер она рассказала, что с удовольствием ожидает начала мероприятия.

"В любом случае мне понравится. Это из серии: "Благодарю за внимание". Это будет жирная точка на моем юбилее", - сказала Пугачева журналистам.

Ожидания артистки оправдались в полной мере.

"Я в шоке, честно говоря. За всю жизнь не слышала так много хорошего о себе, как в этот вечер. Ужас, что вы со мной делаете... Я люблю вас, люблю тех, кто стоит и сидит на сцене, а кто уже и не сидит (намекая на Серебренникова). Я люблю этот театр, необычную трактовку песен, творческое начало. Это то, что заставляет жить. Тут – ну, просто удивили, по-новому, классно. Если бы ноги были здоровы, я бы на коленях перед вами тут", — сказала Пугачева со сцены.

"Там есть песни, которые мало кто знает. Меня поразила песня "Кукушка", я вообще к ней относилась несерьезно, а это какое, оказывается, полотно", - сказала певица журналистам.

Не удалось ей избежать вопроса о новых сольных выступлениях. У артистки поинтересовались, не думает ли она подготовить концерт, на котором исполнит свои малоизвестные композиции.

"Я с удовольствием, когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину. А так-то что думать об этом? Ждите", - сказала Пугачева.

Позднее в беседе с журналистами Серебренников назвал вечер уникальным, а уже в четверг на концерт можно будет попасть по билетам.

"Юбилейный же год, можно весь год катать", — пошутила певица.

Также на концерт пришли режиссер Алексей Учитель, певец Марк Тишман, издатель Елена Шубина, светская львица Матильда Шнурова, актеры Валерий Гаркалин, Вадим Верник и многие другие.

Как сказал РИА Новости Гаркалин, он пришел именно на спектакль Кирилла Серебренникова. Артист назвал себя поклонником его творчества и признался, что рад возвращению режиссера в театр. Режиссер Алексей Учитель в беседе с агентством отметил, что ему интересно увидеть концерт, оценить концепцию, которую придумал Серебренников. "Я пришел с удовольствием", — подчеркнул он. Актриса и режиссер Надежда Михалкова рассказала РИА Новости, что является поклонницей и Аллы Пугачевой, и Кирилла Серебренникова. "Я рада, что Кирилл Семенович уже в театре и приступил к работе", - добавила она.

После того как все гости "Гоголь-центра" расселись, свое место в зале заняла сама Примадонна: ее появление встретили стоя и продолжительными овациями. Вместе с певицей на концерт пришла ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Вечер начался с исполнения песни "Этот мир придуман не нами".

Между песнями Кирилл Серебренников лично рассказывал присутствующим, кто же такая "наша Алла": о том, что она значит для страны, о том, как стала певицей и как повлияла на целое поколение.

"Среди старых пластинок, которые сейчас входят в моду, мы найдем ее песни, они тогда были дефицитом, а теперь стали раритетом. И все эти песни, ее голос, почему-то через годы сразу становятся нашими, знаковыми, своими. Говоришь — "наша Алла" — и сразу все понятно, и не надо уточнений. Она одна такая, неотъемлемый элемент нашей общей судьбы, нашей страны, без Пугачевой мы как народ непредставимы... Она с нами, она — страна. Она и есть наш пятый элемент, пятый элемент нашей души", — сказал Серебренников.

Также режиссер зачитал поздравления, которые в адрес артистки направили те, кто знает ее лично, те, кто ценил и ценит ее талант и свободу. В частности, экс-президент СССР Михаил Горбачев написал, что ему выпало быть правителем в эпоху Пугачевой, эпоху сложную, когда страна училась свободе.

"А тебе не надо было ей учиться. Ты пример свободного человека. И смелого... Я рад, что успел подписать один из последних указов о присвоении тебе звания Народной артистки СССР. Государства, видишь, меняются, а ты остаешься народной Пугачевой", - написалАлла Пугачева Горбачев.

На сцену в этот вечер вышли артисты театра и известные исполнители: так, актер Никита Кукушкин исполнил попурри из разных композиций Аллы Пугачевой, во время которого спустился в зал к артистке. Во время исполнения песни "Канатоходка" исполнительница лично крикнула из зала знаменитое "Стоять!", чем сорвала овации.

Костюмы героев этого концерта повторяли известные наряды певицы: те же черные и красные балахоны и платья, яркие наряды в пайетках, неизменно струящиеся на ветру, пышные кудри. Примерили на себя образ Пугачевой в том числе и певица Манижа и Юлия Пересильд — последняя даже не сдержала слез после эмоционального выступления и обратилась к певице: "Спасибо, Алла".

Подарок явно пришелся артистке по душе: она много улыбалась и аплодировала порой громче всех. Публика после каждого выступления невольно поворачивалась и выглядывала Аллу Борисовну в зале — следили за реакцией и радовались вместе с ней. Завершился вечер ближе к полуночи продолжительными овациями.