«Би-2» сводят альбом в Abbey Road Studios

Новое симфоническое звучание вместе с Шурой и Сергеем Большаковым создает всемирно известный звукоинженер, обладатель премий Grammy и Emmy, Sam Okell, работавший над альбомами таких групп и исполнителей, как The Beatles, Graham Coxon, One Direction, James Bay, PJ Harvey и Laura Marling, а также над саудтреками ко многим фильмам и сериалам: «Меч короля Артура», «Все деньги мира», «Хоббит», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Гравитация», главному музыкальному кино-хиту 2018 года «Богемская рапсодия» и другим картинам. А мастеринг альбома делался совместно с ещё одним знаменитым звукоинженером — Miles Showell, который работал над переизданиями альбомов The Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “White Album” и “1”, а также над пластинкой “Dummy” группы Portishead.



Шура Би-2

Шура Би-2 регулярно выкладывает в свой инстаграм видео-экскурсии из студии — показывает и рассказывает о легендарных инструментах и знакомит подписчиков с не менее легендарными людьми. Например, на днях в студию заходил Джайлз Мартин, сын и продолжатель дела «пятого битла» Джорджа Мартина — продюсера почти всех альбомов The Beatles. Джайлз стал одним из первых слушателей альбома Би-2 с оркестром, релиз которого намечен на апрель.

А услышать новую пластинку Live все желающие смогут совсем скоро на концертах Би-2 с оркестром. В Москве шоу пройдут 16 и 17 мая в «Крокус Сити Холле», в Санкт-Петербурге — 24 и 25 мая в БКЗ «Октябрьский».