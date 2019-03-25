Дима Билан стал заслуженным артистом России на костылях

Билан сломал ногу возле собственного дома — он сам попросил не рассыпать на льду реагенты по «экологическим соображениям». После этого Билану была сделана операция на ноге, он лежал в больнице, однако это не помешало поправляющемуся певцу прийти в Большой театр на костылях. На церемонию Билан оделся строго, в элегантный костюм с галстуком.
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Прежде всего хочу сказать спасибо всем моим дорогим сердцу людям - то есть вам ,друзья , всем кто писал письма , поддерживал меня и был и остаётся поклонником моей музыки и моего пути - это наша награда !!! Конечно спасибо министерству культуры , быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений , мнений ,жанров и характеров- труд невероятный !!! Мы же все таки государство не анархическое ! Не буду уходить в дебри , тем более это не моя профессия , скажу просто все начинается с нас самих и трудится , вышибая искры в профессии - это главное !!! Рад служить душам людей !!! Спасибо вам за эту оценку , быть нужным эта идея одна из главных !!! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны! #заслуженныйартистроссии #билан #димабилан
Я верил, что когда-нибудь этот день настанет. И вот он настал, - сказал Билан на церемонии награждения.
Орденом Дружбы также наградили художественного руководителя Московского государственного детского музыкального театра имени Сац Георгия Исаакяна. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени отметили педагога Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского Александра Ревича и концертного директора группы "Земляне" Анатолия Шендерова.
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