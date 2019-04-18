Folkbeat снял свой первый клип «Виноград»

Этой весной московское фолк-трио Folkbeat щедро радует своих поклонников релизами. В марте вышел мини-альбом «Трое», вслед за ним - сингл «Виноград», а теперь и роскошный клип на него. Эксперименты на стыке современного электронного звучания и традиционного старорусского фольклора — не новый приём в творчестве группы.

Правда, в этот раз девушкам удалось сделать это особенно органично. Припев песни «Виноград» невозможно забыть, хотя бы единожды услышав его. А бодрый диско-хаус ритм буквально с первого квадрата заставляет тело пуститься в пляс. Эклектика в новом видео FOLKBEAT — чуть ли не главный творческий метод. Народные движения соседствуют здесь с хип-хоп танцами и даже вогом. А стильные фэшн-образы участниц группы — с оригинальными глитч-эффектами и стилизацией под VHS-записи, - утверждается в пресс-релизе.

Клип снимался в роскошных ландшафтах арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области. «Мы старались совместить в видеоряде разные стили, передать русские народные мотивы и совсем современные штуки, но только не уйти в банальную „хохлому“», — комментирует оператор Николай Романков. Режиссером видео стал известный московский клипмейкер Алексей Хруслов, в активе которого работы для таких артистов, как Moby и Röyksopp.

«Полномасштабные съемки клипа у нас были впервые. И я думаю, они запомнятся нам надолго. Снимали клип двое суток. Холодная осень. Локации для съёмок только уличные, мы в экстремально тонких, не по погоде, костюмах. В доме, где мы жили, были периодические перебои с электричеством. В такие моменты понимаешь, какой ты маленький человек без самых элементарных удобств — тепла и горячего чая. Согревала нас большая и весёлая съёмочная команда, — вспоминает участница трио Светлана Шестопалова. - А во время ночных съемок, пока запускали коптер, мы вышли на небольшой деревянный настил. Перед нами огромное поле, простор, вдали лес, а над головой огромная яркая луна. Мы запели в тишине. Это было незабываемо».

Другая вокалистка Folkbeat Светлана Иванова добавляет:

«Неожиданные поступки, спонтанность — это наше всё! В один из дней, после долгого плодотворного съёмочного процесса, мы возвращались на базу. Распевая „Виноград“ в машине с открытыми окнами, мы выехали на дорогу, которую с обеих сторон обрамляло бескрайнее поле, и перед нами открылся просто неповторимый закат... Машина резко остановилась и мы, как безумные, высыпали из неё. Оператор и режиссер, не сговариваясь, бегом помчались в это поле вместе с нами! Тишина... мотор... поехали!.. Самые крутые кадры речитатива мы отсняли именно там, в этом бескрайнем поле, на фоне невероятно яркого заката!».

Мария Зиброва в свою очередь отмечает, что во время съёмок они прослушали песню «Виноград» около 200 раз — припев запомнила вся округа. Что ж, похоже, скоро его запомнит вся страна.

«Люблю эту песню. Работа над ней была легкой, идеи одна за другой появлялись с сумасшедшей скоростью. Мы увлеклись процессом, создавая музыку бесконечно фантазировали. К примеру: нам нужен мощный сэмпл — может, владимирский рожок обработать? а как насчет речитатива? Словом, мы себя не тормозили», — говорит Мария.

На написание песни «Виноград» девушек из Folkbeat вдохновила запись народной исполнительницы, которая поразила их необычным голосом и пронзительными интонациями. Именно её запевом «закатилося» (речь о солнце) открывается трек. Продолжая исследовать глубокие пласты этнической культуры Древней Руси, на этот раз трио обратилось к традициям свадебных песен, переняв их самую популярную форму припева.

«По символике красно-зеленый виноград олицетворяет девушку в состоянии её „перехода“ из девичьей жизни в замужнюю, — объясняет Светлана Иванова. - Эта песня не похожа ни на одну, из тех что мы писали и исполняли до этого».