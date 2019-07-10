Контракт The Beatles и Эпстайна продан за 275 тысяч фунтов

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Оригинальный контракт группы The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, положивший начало стремительному восхождению "битлов" к всемирной славе, продан на торгах Sotheby's в Лондоне за 275 тысяч фунтов стерлингов

Об этом сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Контракт The Beatles и Эпстайна

Документ от 24 января 1962 года подписан всеми четырьмя участниками группы – Полом Маккартни, Джоном Ленноном, Джорджем Харрисоном и Питом Бестом (Бест был барабанщиком группы до Ринго Старра), однако подписи Эпстайна на контракте нет.

Контракт The Beatles и Эпстайна

"Это связано с тем, что хотя я знал, что буду выполнять контракт по всем пунктам, я не был на сто процентов уверен, что смогу должным образом помочь The Beatles. Иными словами, я хотел освободить The Beatles от обязательств, если почувствую, что им так будет лучше", - объяснял продюсер.

Контракт The Beatles и Эпстайна

Эпстайн перед встречей с молодыми ребятами из Ливерпуля не имел опыта музыкального продюсирования, но оказался гением, "пятым битлом", без которого, как всегда признавали участники группы, The Beatles не существовало бы.

Контракт The Beatles и Эпстайна

Смерть Эпстайна от передозировки снотворного в возрасте 32 лет стала трагедией для "битлов", без него в группе начался разлад, который в итоге привел к ее распаду.

Контракт The Beatles и Эпстайна
Контракт The Beatles и Эпстайна

Эстимейт контракта составлял 200 – 300 тысяч фунтов стерлингов.

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