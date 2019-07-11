Metallica выпустит детскую книгу

Об этом сообщается на их официальном сайте.

По словам ветеранов рока, это будет "иллюстрированная история Metallica от А до Я в стихах", где каждая буква алфавита будет соответствовать какому-то эпизоду из истории группы от "Гаражных дней" (Garage Days) до "Кукловода" (Master of Puppets) либо интересному факту о ком-то из музыкантов.



Обложка книги ABCs of Metallica

Соавтором книги выступил Хауи Абрамс, который также работал над такими музыкальными книгами, как The Merciless Book of Metal Lists ("Беспощадная книга металл-листов") и Hip-Hop Alphabet ("Алфавит хип-хопа"). Иллюстратор — мастер граффити Майкл "Кейвс" Маклир. Он также участвовал в художественной выставке группы "Повинуйся своему хозяину" в 2012 году.

ABCs of Metallica можно будет приобрести в магазинах и онлайн с 26 ноября, а пока доступен предварительный заказ на веб-сайте группы. Часть денег, вырученных от продажи книги, будет перечислена в благотворительный фонд All In My Hands, который часто поддерживают музыканты. Доступны пакеты из книги и официальной футболки группы.