Metallica выпустит детскую книгу

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Группа Metallica выпустит детскую книгу ABCs of Metallica ("Азбука "Металлики").

Об этом сообщается на их официальном сайте.

По словам ветеранов рока, это будет "иллюстрированная история Metallica от А до Я в стихах", где каждая буква алфавита будет соответствовать какому-то эпизоду из истории группы от "Гаражных дней" (Garage Days) до "Кукловода" (Master of Puppets) либо интересному факту о ком-то из музыкантов.

Обложка книги ABCs of Metallica
Обложка книги ABCs of Metallica

Соавтором книги выступил Хауи Абрамс, который также работал над такими музыкальными книгами, как The Merciless Book of Metal Lists ("Беспощадная книга металл-листов") и Hip-Hop Alphabet ("Алфавит хип-хопа"). Иллюстратор — мастер граффити Майкл "Кейвс" Маклир. Он также участвовал в художественной выставке группы "Повинуйся своему хозяину" в 2012 году.

ABCs of Metallica можно будет приобрести в магазинах и онлайн с 26 ноября, а пока доступен предварительный заказ на веб-сайте группы. Часть денег, вырученных от продажи книги, будет перечислена в благотворительный фонд All In My Hands, который часто поддерживают музыканты. Доступны пакеты из книги и официальной футболки группы.

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