Оззи Осборн исполнил последнее желание больного раком музыканта

Диагноз Керслейку поставили в 2015 году: врачи прогнозировали ему 4 года жизни, пишет Rock FM. В прошлом месяце Ли сообщил, что написал Оззи и Шэрон, «попросив их любезно прислать сертификаты на платиновый альбом… чтобы повесить их на стене перед смертью»: «Я надеюсь, что они с этим смирятся и скажут — да. Я обанкротился, когда проиграл дело … Но повесить платину на своей стене — это было бы просто фантастически. Это бы показало, что я помогал создавать эти альбомы».



Ли Керслэйк

Керслэйк стал участником группы Оззи Осборна в 1980 году и записал с ним два альбома — «Blizzard of Ozz» и «Diary of a Madman». На обложке «Diary of a Madman», однако, нет упоминания об участии Керслейка; тут помещена фотография заменившего его Томми Олдриджа, который в работе над альбомом не принимал участия. Керслейк вел юридические споры по поводу прав, но не получал свою часть средств с продажи пластинок.

После просьбы барабанщика Осборн опубликовал фотографию Керслейка, сидящего с наградами и письмом: «Я так рад, что Ли Керслейк наслаждается платиновыми альбомами «Blizzard» и «Diary». Я надеюсь, ты чувствуешь себя лучше. С любовью, Оззи.