Сергей Лазарев сдал кровь на анализы

Такое заявление он сделал в интервью, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале "Евровидения", сообщает ТАСС.





В частности, артист ответил на вопрос о том, какой совет он мог бы дать самому себе, исходя из прошлого опыта участия в конкурсе в 2016 году. "Прежде всего, не обращать внимание на букмекеров", - пошутил Лазарев. "Если честно - не реагировать на то, что говорят другие", - добавил он.

