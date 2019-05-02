Сергей Лазарев сдал кровь на анализы

Анализ покажет, сколько национальностей в каждом из участников — и результаты исследования позднее будут обнародованы.
С текущего года на международном песенном конкурсе «Евровидение» ввели новое правило — всех участников обязали сдавать кровь для проведения генетического анализа, сообщает gazeta.ru. Представитель России Сергей Лазарев уже прошел процедуру и рассказал о ней.
«Главный спонсор конкурса — контора, которая определяет, сколько в тебе национальностей. Мы подписывали бумагу, что это может быть обнародовано» — пояснил певец.
Артист также отметил, что и его самого интересует, сколько «в нем национальностей». По мнению Лазарева, такую процедуру внедрили, чтобы продемонстрировать единство всех конкурсантов.
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