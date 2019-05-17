Сергей Лазарев в финале «Евровидения 2019» споет пятым

Порядок выступлений был определен продюсером конкурса Кристером Бьёркманом вместе с исполнительным руководителем конкурса песни Евровидение Йоном Олой Сандом. Накануне участники финала разыграли в первой или во второй части финала им выступать. Теперь же продюсеры выстроили порядок выступлений участников так, чтобы каждый номер имел возможность выделиться среди других. Чтобы прийти к решению, продюсеры смотрят на жанр музыки, независимо от того, исполняется ли песня сольным певцом или группой, использование реквизита и декораций, темп песни и различные другие аспекты каждого номера.

Порядок выступлений был предложен Кристером Бьоркманом, продюсером конкурса из производственной команды Host Broadcaster KAN, и утвержден исполнительным руководителем EBU и председателем контрольной группы, руководящего органа конкурса от имени всех 41 участвующих вещателей.

Сергей Лазарев, согласно порядку, выступит пятым.

Итак, порядок финала конкурса «Евровидение 2019»:



1. Мальта

2. Албания

3. Чехия

4. Германия

5. Россия

6. Дания

7. Сан-Марино

8. Северная Македония

9. Швеция

10. Словения

11. Кипр

12. Нидерланды

13. Греция

14. Израиль

15. Норвегия

16. Великобритания

17. Исландия

18. Эстония

19. Беларусь

20. Азербайджан

21. Франция

22. Италия

23. Сербия

24. Швейцария

25. Австралия

26. Испания