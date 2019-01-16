Заведено дело о мошенничестве при организации гастролей Селены Гомес

Об этом рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД и подтвердил собеседник в столичном главном управлении полиции.

Источник в полиции рассказал, что при организации в 2013 году четырех концертов певицы Селены Гомес были похищены значительные суммы. «Более 8 млн руб. было переведено на счета фирм-однодневок», — уточнил источник. Следствие пытается установить другие эпизоды хищений.



Селена Гомес

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) по заявлению продюсера Марины Аралиной, которой «Русская академия развлечений» принадлежала с 2012 года. Эта компания привозила в Россию такие группы, как Eagles, A-ha, поп-звезд Мэрилина Менсона и Лару Фабиан. Согласно реестру юрлиц, в апреле 2018 года компания прекратила свою деятельность.

В пресс-центре ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что в соответствии со ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования) информация о ходе предварительного расследования уголовного дела не подлежит разглашению.

По данным следствия, неустановленные сотрудники ООО «Русская академия развлечений» заключили 8 февраля 2013 года договор с ООО «Аврора» о проведении российского тура Гомес. Тогда же с расчетного счета «Русской академии развлечений» на счет ООО «Аврора» были перечислены соответствующие средства. По версии следствия, «Аврора» изначально не собиралась выполнять условия договора. «Аврора» не вела экономической деятельности и была зарегистрирована на фиктивных лиц», рассказал источник.

Согласно базе данных СПАРК, ​руководителем компании ООО «Русская академия развлечений» в тот период был Николай Музылев.

В июле 2018 года Музылев попросил суд признать его банкротом. В материалах дела говорится, что он имеет денежные обязательства в размере 253,5 млн руб. перед Мособлбанком, АНО ЦНЭиП «Стандарт Эксперт», банком «Восточный экспресс», Альфа-банком, ВТБ24, Кредит Европа Банком, Сбербанком России и ГБУ «Жилищник района Коньково». В суде Музылев сообщил, что находится на пенсии и не работает. Арбитражный суд признал Музылева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Николай Музылев заявил РБК, что он был номинальным руководителем «Русской академии развлечений», а фактически компанией управлял продюсер Андрей Агапов, который в 2013 году и занимался организацией гастролей Гомес. «Он попросил меня стать главой компании из-за своей задолженности перед приставами», — утверждает Музылев. «Аврору» Музылев назвал «пирамидой».

Марина Аралина отказалась комментировать детали дела, сославшись на тайну следствия.

В 2014 году в интервью телеканалу РБК Агапов рассказывал, почему концерты Гомес были отменены в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и на Украине: «Причина заключается в том, что мы не успели оформить визы». Организаторам тура сообщили, что было выпущено распоряжение первого заместителя министра культуры Владимира ​Аристархова о том, что Минкультуры запрещено выдавать приглашения творческим коллективам, которые занимаются коммерческой деятельностью. В интервью РБК продюсер утверждал, что деньги за проданные билеты будут возвращены и что концерты Селены Гомес застрахованы.

В картотеке арбитражных дел есть материалы, в которых говорится, что в марте 2016 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело по заявлению представителей компании «Русская академия развлечений» к страховой компании «Альянс» о взыскании страхового возмещения в размере 145,1 млн руб. по договору страхования. Одним из истцов выступал Музылев.

Суд признал претензии компании «Русская академия развлечений» необоснованными по причине того, что не были представлены доказательства возникновения убытков по причине задержки оформления визы в связи с решениями органов государственной власти. Кроме того, истец не представил суду доказательств того, что документы для оформления виз певице и членам ее гастрольной группы сдавались в консульский отдел. В суде истец заявлял, что на протяжении 20 лет зарубежным артистам оформляли российские визы через Минкультуры и этот порядок перед гастролями был изменен.

Суд признал, что «Русская академия развлечений» обязана была «осуществлять все необходимые и доступные меры, направленные на обеспечение успешных концертов и осуществления производства, как то: получить все необходимые и предусмотренные действующим законодательством лицензии, визы и разрешения, выполнить законные требования властей территории страхования, надлежащим образом исполнять обязательства перед контрагентами». В материалах дела также говорится, что обязанность истца обеспечить наличие необходимых для артиста виз зафиксирована в договоре между «Русской академией развлечений» и «Авророй».