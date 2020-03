«Би-2» отменили концерты в Чехии и Германии

View this post on Instagram

Друзья, важные новости: мы вынуждены перенести наши концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллине и Риге на данный момент планируется провести в назначенные даты. ⠀ В связи с: — постановлением правительства Чехии о запрете массовых мероприятий количеством более 100 человек; — призывом Министра здравоохранения Германии отменить все массовые мероприятия и ситуацией с распространением коронавируса в Германии; — указом мэра Москвы № 12-УМ, ⠀ Концерты Би-2 11 марта в Праге, 13 марта в Бамберге и 15 марта в Дюссельдорфе перенесены. Все приобретённые на них билеты останутся действительными на новые даты, которые группа и организатор концертов смогут согласовать и озвучить после снятия ограничений. ⠀ Концерты Би-2 17 марта в Таллине и 20 марта в Риге на данный момент должны состояться по плану — мы внимательнейшим образом следим за ситуацией в этих странах и будем информировать вас обо всех возможных изменениях. ⠀ Берегите себя! #Би2