«Би-2» отменили концерты в Чехии и Германии

«Друзья, важные новости: мы вынуждены перенести наши концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллине и Риге на данный момент планируется провести в назначенные даты», - сообщили музыканты.

Все приобретённые на отмененные концерты билеты останутся действительными на новые даты, которые группа и организатор концертов смогут согласовать и озвучить после снятия ограничений.

Концерты Би-2 17 марта в Таллине и 20 марта в Риге на данный момент должны состояться по плану.