Голографическая «Золушка» в «Геликон-Опере»

Вспомнить имя Леонида Вайнштейна, ученика Кара Караева и замечательного мелодиста, весьма уместно. Вайнштейн родился в 1945 году в семье музыкантов, окончил Бакинскую консерваторию в 1968 году, и написал множество театральной и симфонической музыки. Умер в 1994 году, но его произведения звучат до сих пор, например, в 2005 году БСО с Дмитрием Коганом записал концертный CD. Его сын Тимур Вайнштейн — видный телепродюсер, кавээнщик (победитель Высшей лиги КВН с командой «Парни из Баку», музыкой занимался именно Леонид), продюсер сериалов «Воронины» и «Солдаты», а ныне генпродюсер НТВ. А его двоюродный брат, в свою очередь, - Гарри Каспаров.
Опер у Леонида Вайнштейна три, и все детские - «Золушка», «Кот в сапогах» и «Черная стрела». Именно «Золушка» была поставлена в 1985 году на сцене Азербайджанского академического Театра оперы и балета в 1985 году. И вот спустя 35 лет она играется в Москве. Дирижер-постановщик - Ялчин Адигезалов, режиссер-постановщик - Илья Ильин.
Конечно, в первую очередь это опера для детей. Яркие костюмы, комикование, гримасы. Но и взрослый зритель оценит первоклассные голографические эффекты, помогающие сказке, - как еще тыкву наглядно превратить в карету, а мышей — в четвертку лошадей? С голографической проекцией это превращается просто в мультик с живыми поющими артистами, очень естественно и натурально.
Золушка живет с мачехой и сестрами в современной узнаваемой квартире с плитой, вытяжкой, стиралкой и телевизором. Работающий телевизор, кстати, дает массу иронических контекстов: сначала Золушка смотрит по нему фильм «Золушка» 1947 года с Яниной Жермо и Фаиной Раневской, потом после побега с бала по нему показывают новостную хронику с бала и объявлениями о розысках девушки, потерявшей хрустальную туфельку (хватает места даже для иронических титров вроде «Чей туфля?»).
В этом карнавале ничуть не теряется музыка Леонида Вайнштейна, чрезвычайно кропотливо выписанная и невероятно мелодичная. Есть главная повторяющаяся тема в духе романтики 60-х (сразу отчего-то вспомнился Полад Бюль-Бюль Оглы), накрепко врезающаяся в память. Есть множество эффектных двухдольных галопов и полек, тоже почти эстрадного свойства. Их скрепляет крепкий симфонический материал, где есть место для раскрытия каждого из персонажей.
Блестяще спела партию Золушки сопрано Лидия Светозарова. Композитор прописал для нее множество партий как комического, так и лирического плана. И везде Светозарова осталась органичной, со светлым полногрудым тембром и отточенной полетностью звука. Ну просто украшение спектакля. Хорошую пару мог бы составить ей Принц — импозантный тенор Иван Волков, но чуть переборщил с драматизмом и комикованием одновременно.
Любопытно решены образы Мачехи и старших сестер. Мачеху поет… Алексей Дедов, один из лучших басов «Геликона». И поет превосходно, глубоким красиво окрашенным тембром, буквально безупречно. Это если отвернуться от сцены. А стоит взглянуть… Кривляния, похлопывания по накладному бюсту 6 размера, оттопыренные жеманно руки - ну чистый провинциальный ТЮЗ. Стоит припомнить, что и Кухарочка в «Любви к трем апельсинам» не являла образец актерской игры. Дедова лучше просто слушать. Сестры Жавотта (Майя Барковская) и Гортензия (Ольга Спицына) вполне успешно изображали из себя злобных недоумков безо всякого развития персонажей.
Вместо крестной Феи в опере имеется Сказочник (Дмитрий Янковский), ему отдана и главная тема оперы, ему не нужно и выделываться, - это действительно обаятельный персонаж, напоминающий Олега Янковского в «Обыкновенном чуде». И поет он тоже обаятельно, опыт мюзиклов и кино пригодился в полной мере. Есть и вовсе неожиданные персонажи — Тетушка Метла (Ольга Мелкумова), Кочерга (пластичная Юлия Горелова), Дядюшка Утюг (Антон Куренков) и Отважный Чайник (Антон Фадеев), это коллеги Золушки по угнетенному быту у Мачехи.
Опера идет в 4 картинах с одним антрактом, ровно настолько коротко, чтобы дети не устали. Возвращение прекрасного мелодиста Леонида Вайнштейна на московскую сцену вполне резонно. Это крепкая и профессиональная работа, и со всеми голографиями и световыми эффектами — достойное зрелище как для самых маленьких, так и для среднего возраста. Отличное приобретение для «Геликона».
Вадим ПОНОМАРЕВ
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