Голографическая «Золушка» в «Геликон-Опере»

Вспомнить имя Леонида Вайнштейна, ученика Кара Караева и замечательного мелодиста, весьма уместно. Вайнштейн родился в 1945 году в семье музыкантов, окончил Бакинскую консерваторию в 1968 году, и написал множество театральной и симфонической музыки. Умер в 1994 году, но его произведения звучат до сих пор, например, в 2005 году БСО с Дмитрием Коганом записал концертный CD. Его сын Тимур Вайнштейн — видный телепродюсер, кавээнщик (победитель Высшей лиги КВН с командой «Парни из Баку», музыкой занимался именно Леонид), продюсер сериалов «Воронины» и «Солдаты», а ныне генпродюсер НТВ. А его двоюродный брат, в свою очередь, - Гарри Каспаров.

Опер у Леонида Вайнштейна три, и все детские - «Золушка», «Кот в сапогах» и «Черная стрела». Именно «Золушка» была поставлена в 1985 году на сцене Азербайджанского академического Театра оперы и балета в 1985 году. И вот спустя 35 лет она играется в Москве. Дирижер-постановщик - Ялчин Адигезалов, режиссер-постановщик - Илья Ильин.

Конечно, в первую очередь это опера для детей. Яркие костюмы, комикование, гримасы. Но и взрослый зритель оценит первоклассные голографические эффекты, помогающие сказке, - как еще тыкву наглядно превратить в карету, а мышей — в четвертку лошадей? С голографической проекцией это превращается просто в мультик с живыми поющими артистами, очень естественно и натурально.

Золушка живет с мачехой и сестрами в современной узнаваемой квартире с плитой, вытяжкой, стиралкой и телевизором. Работающий телевизор, кстати, дает массу иронических контекстов: сначала Золушка смотрит по нему фильм «Золушка» 1947 года с Яниной Жермо и Фаиной Раневской, потом после побега с бала по нему показывают новостную хронику с бала и объявлениями о розысках девушки, потерявшей хрустальную туфельку (хватает места даже для иронических титров вроде «Чей туфля?»).

В этом карнавале ничуть не теряется музыка Леонида Вайнштейна, чрезвычайно кропотливо выписанная и невероятно мелодичная. Есть главная повторяющаяся тема в духе романтики 60-х (сразу отчего-то вспомнился Полад Бюль-Бюль Оглы), накрепко врезающаяся в память. Есть множество эффектных двухдольных галопов и полек, тоже почти эстрадного свойства. Их скрепляет крепкий симфонический материал, где есть место для раскрытия каждого из персонажей.



Лидия Светозарова и Иван Волков

Блестяще спела партию Золушки сопрано Лидия Светозарова. Композитор прописал для нее множество партий как комического, так и лирического плана. И везде Светозарова осталась органичной, со светлым полногрудым тембром и отточенной полетностью звука. Ну просто украшение спектакля. Хорошую пару мог бы составить ей Принц — импозантный тенор Иван Волков, но чуть переборщил с драматизмом и комикованием одновременно.

Любопытно решены образы Мачехи и старших сестер. Мачеху поет… Алексей Дедов, один из лучших басов «Геликона». И поет превосходно, глубоким красиво окрашенным тембром, буквально безупречно. Это если отвернуться от сцены. А стоит взглянуть… Кривляния, похлопывания по накладному бюсту 6 размера, оттопыренные жеманно руки - ну чистый провинциальный ТЮЗ. Стоит припомнить, что и Кухарочка в «Любви к трем апельсинам» не являла образец актерской игры. Дедова лучше просто слушать. Сестры Жавотта (Майя Барковская) и Гортензия (Ольга Спицына) вполне успешно изображали из себя злобных недоумков безо всякого развития персонажей.

Вместо крестной Феи в опере имеется Сказочник (Дмитрий Янковский), ему отдана и главная тема оперы, ему не нужно и выделываться, - это действительно обаятельный персонаж, напоминающий Олега Янковского в «Обыкновенном чуде». И поет он тоже обаятельно, опыт мюзиклов и кино пригодился в полной мере. Есть и вовсе неожиданные персонажи — Тетушка Метла (Ольга Мелкумова), Кочерга (пластичная Юлия Горелова), Дядюшка Утюг (Антон Куренков) и Отважный Чайник (Антон Фадеев), это коллеги Золушки по угнетенному быту у Мачехи.



Выход на аплодисменты

Опера идет в 4 картинах с одним антрактом, ровно настолько коротко, чтобы дети не устали. Возвращение прекрасного мелодиста Леонида Вайнштейна на московскую сцену вполне резонно. Это крепкая и профессиональная работа, и со всеми голографиями и световыми эффектами — достойное зрелище как для самых маленьких, так и для среднего возраста. Отличное приобретение для «Геликона».

Вадим ПОНОМАРЕВ