Hypnodancer от Little big попал в Топ-5 видео Youtube

"Наш новый клип "Hypnodancer" оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!", — говорится в записи.

За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.

Первую строчку в этом рейтинге заняло видео на трек "Gooba" недавно освободившегося из тюрьмы рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес). За это же время он набрал 183 миллиона просмотров. На втором месте — совместный ролик Арианы Гранде и Джастина Бибера на песню "Stuck with you" — более 40 миллионов просмотров. Ранее участники Little big сообщили, что клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран.



Кадр из клипа