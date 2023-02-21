Вадим Репин блистал на сцене с балериной Светланой Захаровой

Вообще его играют уже много лет, с 2014 года, меняя произведения и балетные номера. И всегда с неизменным успехом. И Захарова хороша с партнерами, и виртуоз Вадим Репин тут играет любимое и именно что виртуозное, а он это умеет как никто. Но такого невероятного взаимодействия с «Солистами Москвы», чуткого и живого, всего после трех репетиций (как признался за кулисами Репин), - вот этого ждать было невозможно, это настоящий сюрприз.



Сцена из спектакля

Для тех, кто не видел никогда, - поясню. Слева на сцене — камерный ансамбль, у него стоит Репин, и солирует, и дирижирует им одновременно. А справа — сцена для балетных. Два действа сразу. И какое взаимопонимание между Репиным и «Солистами Москвы»! За кулисами Вадим Репин рассказал:

«Это было взаимопонимание, как в хорошем разговоре. У нас было три хороших репетиции. Репетировали и в Москве, и здесь. Тут важнее мышление, чем количество часов. Музыкальную программу мы делаем сами с Захаровой. Надоест одно произведение — делаем другое. Какие-то новые вещи делаем постоянно. Каждый раз — как паззл, который мы собираем. Программа состоит из более эмоциональных, менее эмоциональных, более эффектных или менее эффектных кусочков, смотря что за чем идет. Фролова мы играем, потому что он звучит практически как Гендель, после фонограммы музыки Генделя. Юмор появляется. И «Лебедь», все очень любят «Лебедя».



Вадим Репин

Репин начал с «Венецианского карнавала» Паганини, чтобы уж задать планку виртуозности, так задать. Но несколько нечистых нот все же допустил. Дальше все наладилось. Затем Светлана Захарова и Михаил Лобухин станцевали под адажио «Раймонды» Глазунова, и тут скрипка Репина прозвучала трогательно и нежно. Когда про скрипку Репина говорят, что она поет, - так бывает и буквально. Тут Репин сыграл арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» Чайковского. И его скрипка разве что слов не произносила… Это было восхитительно.



Вадим Репин и «Солисты Москвы»

«Я играл сегодня на скрипке Stradivarius Ex Pierre Rode XVIII века. Пьесы между балетными номерами я выбираю, чтобы публика не успела заскучать, а Светлана успела переодеться и прийти в новый образ».



Светлана Захарова с партнером

А вот «Калифорнийский мак» Чайковского — это новинка. Впервые его сыграли и станцевали 22 декабря 2022 года в КЗЧ. А теперь и в Сочи. «Калифорнийский мак» - это оммаж знаменитому номеру Анны Павловой на музыку П. И. Чайковского, премьера которого состоялась более ста лет назад. Миниатюра, в которой классический танец соединялся со свободной пластикой, была одним из самых любимых номеров как у самой Павловой, так и у ее зрителей. Светлана не стала применять на себя хореографию Анны Павловой, а специально для этого номера пригласила хореографа Юрия Посохова, с которым ее связывает многолетнее успешное сотрудничество в таких балетах, как «Золушка», «Герой нашего времени», «Франческа да Римини», «Нуреев», «Габриель Шанель» и «Чайка».



Вадим Репин

Мне показалось, что Репин вообще не собирается уходить со сцены и отдыхать, а будет играть соло до самого конца. Он уже сыграл интродукцию и рондо-каприччиозо Сен-Санса. Но все же Захарова дала ему отдохнуть, станцевав под фонограмму Progetto Handel Генделя. И вот снова сюрприз. На дивертисмент двух скрипок Фролова (который «звучит практически как Гендель») он позвал в визави скрипача «Солистов Москвы». А затем сыграл весьма редко исполняемый дуэт из балета «Караваджо» Моретти.

«Я рад быть на этом фестивале, я тут много раз был. Я даже подглядываю какие-то вещи, как это функционирует, какая логистика. Мне все это важно применить для моего Транссибирского фестиваля», - Вадим Репин.



Светлана Захарова

Великолепно Вадим Репин исполнил «Цыганские напевы» Сарасате. Блистательный концертный номер. И «Размышление» Массне — выше всяких похвал. А гвоздем программы, безусловно, стал «Умирающий лебедь» Сен-Санса с невероятно трогательной скрипкой Репина и хореографией Михаила Фокина (да-да, с безвольно падающей рукой на коде).

Относительная новинка — фантастическое скерцо «Хоровод духов» Баццини. А на бис Вадим Репин сыграл «Чардаш» Монти, что привело публику зала в совершенный восторг.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Пресс-служба РКА