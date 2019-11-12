Вадим Репин пригласил Казуки Ямада и пообещал новую премьеру Арво Пярта

В пресс-конференции также приняли участие директор фестиваля Олег Белый, начальник отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования МК НО Ольга Иванова, генеральный директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин и художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский.



Вадим Репин

В начале встречи Вадим Репин упомянул, что «все карты раскрывать еще рано, но некоторые high-points мы, несомненно, обозначим». Открытие фестиваля состоится 20 марта 2020 года программой, состоящей из сочинений Бетховена, 250 лет со дня рождения которого отмечает весь мир, и избранными номерами из оперетты «Летучая мышь». За пульт Новосибирского академического симфонического оркестра в день открытия фестиваля встанет Саша Гётцель.

После долгого перерыва в российскую часть программы фестиваля вновь включена завоевавший весь мир проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев», созданный в сотрудничестве с прима-балериной Большого театра Светланой Захаровой и ее коллегами.

Особым образом Вадим Репин отметил программу, которая пройдет в Академгородке, где он сам последний раз выступал в 2014 году. Программа из камерных сочинений Бетховена, исполненная вместе с итальянскими коллегами Марио Брунелло (виолончель) и Андреа Луккезини (фортепиано) будет представлена сначала новосибирским ученым, и лишь после прозвучит в Государственном концертном зале им. А.М. Каца.

Одной из важнейших традиций фестиваля была и остается традиция представления мировых премьер:

«Самый исполняемый композитор из живущих, одна из важнейших персон для меня – это Арво Пярт, который специально для нас, для меня пишет произведении, – поделился Вадим Репин. – У нас в гостях будет Андрес Мустонен, с которым мы будем делать уже третью премьеру (предыдущие – сочинения Губайдулиной и Раскатова). Поскольку для Пярта этот год также юбилейный – ему 85 – я очень надеюсь, что он сможет приехать».

В программах также примет участие ансамбль А. Мустонена Hortus musicus, который исполнит сочинения Пярта, посвященные ансамблю. В их числе Fratres, где роль солиста возьмет на себя Вадим Репин.

Описывая дальнейшую программу фестиваля, его художественный руководитель упомянул об ансамбле солистов Венской филармонии K&K, чья разножанровая программа будет представлена 1 апреля, о симфоническом концерте с участием Квартета Бородина, о концерте, посвященном юбилею Alma Mater музыканта – НСМШ, о традиционных проектах Дети-детям, Тонали-тур, Академии арт-журналистики.

«Завершая, хотел упомянуть, что после 5 лет постоянных переговоров к нам приедет японский дирижер Казуки Ямада. Он так занят, что его невозможно было поймать на три дня, но мы ждали и не теряли надежды. Для меня он совершеннейшее откровение, и я особенно рад, что он приедет 8 апреля закрывать фестиваль и мы с ним исполним концерт Глазунова».

Дополняя коллегу, директор фестиваля Олег Белый упомянул, что запланировано несколько концертов в Новосибирской области, огромное количество мастер-классов и программы мастер-курсов, подержанные в этом году Фондом президентских грантов.

«Хочу напомнить, что сегодня мы представляем программы VII фестиваля, но еще не закончился VI фестиваль. Позавчера мы закрыли российскую часть в Тобольске и Тюмени, а впереди еще Германия, включая Берлинскую филармонию, и Франция. Но сердце фестиваля всегда в Новосибирске, всегда, где бы мы ни были, мы делаем на этом акцент».

Владимир Калужский поблагодарил за коллег за поддержку программы «Сделано в Сибири», в рамках которой уже третий год филармонический оркестр представляет премьеры сочинений новосибирских композиторов. Ольга Иванова обозначила приоритетную важность фестиваля среди других программ, поддерживаемых Министерством культуры Новосибирской области, а Бейбит Мухамедин объявил, что старт продаж билетов запланирован на начало декабря.

Транссибирский арт-фестиваль – российский форум, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия Фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множество российских городов: Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Самару, Тюмень, Тобольск, Санкт-Петербург и Москву, а также Бельгию, США, Великобританию, Австрию, Ю.Корею, Израиль и Японию.

Транссибирский арт-фестиваль – единственный российский форум, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов: Б. Юсупова, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, Э. Шнайдера, С. Губайдулиной, А. Раскатова. Среди участников Фестиваля дирижеры Кент Нагано, Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Жан-Клод Казадезюс, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, меццо-сопрано Ольга Бородина, пианисты Рудольф Бухбиндер, Жан-Ив Тибоде, Даниил Трифонов, скрипачи Пинхас Цукерман, Дидье Локвуд, Джулиано Карминьола, Клара-Джуми Кан, виолончелисты Марио Брунелло, Миша Майский и многие другие. Важнейшее направление – работа с начинающими и молодыми музыкантами.