Начинается V Транссибирский арт-фестиваль, возглавляемый Вадимом Репиным

Фестиваль этого года пройдёт на территории России с 9 марта по 13 мая и охватит города Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Самару. Будут не забыты программой фестиваля и малые города Новосибирской области - Бердск, Академгородок, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть фестиваля пройдёт в США и Японии в июне и июле текущего года.

Традицией фестиваля стало ежегодное представление миру новых сочинений современных композиторов. В этом году зрителей ожидают четыре премьеры, созданные по заказу фестиваля. Первая из них пройдёт в рамках программы «Сделано в Сибири». Откроет её уроженец Новосибирска скрипач Антон Бараховский исполнением концерта для скрипки с оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова.

«Голосом фестиваля», разумеется, будет скрипка выдающегося исполнителя Вадима Репина. Зрителей ждёт исполнение пьесы Koberia для двух скрипок с оркестром композитора Алексея Игудесмана. Партнёршей Вадима Репина будет Клара-Джуми Кан. В программе «Дети-детям» будет представлено сочинение швейцарского саксофониста и композитора Даниэля Шнайдера. И это тоже премьера.

Ожидается, что кульминацией фестиваля станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Ты и Я» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина в присутствии автора.

Главным событием для меня как для скрипача является то, что великая София Губайдулина готовит для нас скрипичный концерт с оркестром. Так получилось, что этот проект родился раньше, чем я мог представить для себя в самых диких мечтах. Для меня это огромное счастье.

Программа первого юбилейного фестиваля, пятого по счёту, предполагала и подведение некоторых итогов, собрав тех, кто ранее участвовал в его работе. Это дирижёр Кент Нагано (США), который продирижирует концертом-открытием; скрипач и дирижёр Илья Король (Австрия), как и ранее, представит публике сочинения Баха; скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия), пианист Константин Лифшиц. Будет представлена сольная программа «Подарок маме» в исполнении Вадима Репина и пианиста Андрея Крайникова, одного из постоянных партнёров фестиваля.

Среди тех, кто выступит на фестивале впервые, - олимпийский посол из Южной Кореи, камерный оркестр Sejong Soloists, Жан-Клод Казадезюс из Франции, латвийский скрипач Гидон Кремер, Антон Бараховский, виолончелист Александр Рамм, пианисты Лев Винокур (Германия), Мари Кодама (Япония) и многие другие.

Музыкальную доминанту программы фестиваля дополняют и украшают другие виды искусств. Будет открыта художественная выставка Марии Кононовой «Симфония красок», а также фотовыставка Александра Иванова «Взгляд сквозь объектив». Французский режиссёр-документалист Бруно Монсенжон представит российской публике свой новый фильм «Мстислав Ростропович. Непокорённый смычок» (2017). Новосибирская часть фестиваля будет украшена представлением спектакля ГАБТ России «Дама с камелиями» в хореографии Джона Ноймайера со Светланой Захаровой в главной роли. Спектакль впервые будет показан за пределами Большого театра и предстанет перед зрителями на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).

Набирают силу образовательные проекты фестиваля. Второй год реализуется культурно-просветительский проект Trans-Siberian TONALI Tour, в рамках которого школьники приобщаются к профессии продюсерско-концертного цикла. Будет продолжен цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой», который будет расширен долгосрочной программой «Школа мастеров». Пройдут первые заседания академии арт-журналистики, в рамках которой состоятся открытые лекции, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.

Грандиозная программа! Неудивительно, что этот фестиваль удостоился поздравления Президента РФ В.В. Путина:

Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия международного фестиваля искусств "Транссибирский Арт-Фестиваль". Этот интересный, перспективный проект ярко стартовал пять лет назад, и во многом благодаря таланту и энергии известного российского скрипача Вадима Репина объединил под своей эгидой мощные творческие силы страны и мира. За прошедшие годы форум стал одним из самых заметных и ожидаемых событий в сфере культуры, завоевал высокое международное признание. И, конечно, особо отмечу важную просветительскую, благотворительную миссию фестиваля, его обширную концертную программу, в которой принимают участие и прославленные "звезды", и начинающие музыканты, а также лучшие представители оперного и балетного искусства. Уверен, что и нынешний V Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет в атмосфере созидания, искренней дружбы и взаимопонимания. Надолго запомнится гостям и участникам. Желаю вам успехов, приятных и незабываемых впечатлений.

Людмила КРАСНОВА