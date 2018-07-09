Сольный концерт Репина завершил V Транссибирский Арт-Фестиваль

Она включала в себя четыре мероприятия: в Bunkamura Orchard Hall (Токио) были представлены концерт «Связь поколений», посвященный 70-летию легендарного педагога Захара Брона, открытый мастер-класс Вадима Репина, камерная программа «Вадим Репин и друзья». Финальной точкой пятого Фестиваля стал сольный концерт Вадима Репина и Андрея Коробейникова в Municipal Cultural Hall в Маэбаси 6 июля. Его программа, почти полностью повторяла программу сольного концерта «Маме!» в Новосибирске, но была расширена за счет сочинений Прокофьева и Чайковского.



Вадим Репин

V Транссибирский Арт-Фестиваль, стартовавший 9 марта 2018 года, состоял из 50 мероприятий, прошедших в Новосибирске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Долине Напа (США), Токио, Маэбаси (Япония). В программах Фестиваля приняли участие 73 приглашенных артиста из более, чем 10 стран. В их числе Кент Нагано, Жан-Клод Казадезюс, Светлана Захарова, Томас Квастхофф, Лев Винокур, Гидон Кремер, Илья Король, Андрес Мустонен, Константин Лифшиц, Клара-Джуми Кан, Пабло Феррандес и многие другие. В программе фестиваля были задействованы 9 коллективов, включая Новосибирский академический симфонический оркестр, Красноярский академический симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, камерный оркестр «Sejong Soloists» (Ю. Корея/США), Новосибирскую хоровую капеллу и другие.

В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, стал беспрецедентным по количеству мировых премьер: их было представлено пять, все они созданы по заказу Фестиваля. Ключевой стала премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина в присутствии автора.

Образовательная программа «Просто общайся со звездой» в этом году была существенно расширена. Ее дополнил сет мастер-курсов «Школа мастеров», позволяющих педагогу провести с учеником больше занятий и достичь большего результата. Таким образом, в творчески-образовательный проект V Транссибирского арт-фестиваля вошли 17 мастер-классов (скрипка, фортепиано, саксофон, композиция, виолончель, вокал, альт, валторна, орган, фотография) и 4 мастер-курса (фортепиано, скрипка, вокал, виолончель), проведенных участниками фестивальных программ. Основной площадкой проведения образовательных проектов стала ДК «Энергия», в них приняли участие более 100 человек, а количество зрителей составило более 4 тысяч человек. В их числе – представители более чем 50 образовательных учреждений Новосибирской области, представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые в рамках Фестиваля была проведена Академия арт-журналистики, где состоялись открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны. Ее слушателями стали 65 участников из более, чем 10 регионов страны.