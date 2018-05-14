Российская часть Транссибирского фестиваля завершилась премьерой

Финальный концерт представил своего рода квинтэссенцию программных линий Фестиваля. Рапсодия № 1 на молдавские темы М. Вайнберга дополнила ряд включенных в фестивальные программы сочинений композиторов XX века, в числе которых прозвучали опусы А. Шнитке, Ф. Гласса, С. Губайдулиной.

Редко звучащий на российской сцене Фортепианный концерт А. Дворжака в исполнении Льва Винокура (Германия) напомнил о щедро представленной на прошедшем форуме музыке романтизма. Неотъемлемой частью фестивальных программ стали трактовки хрестоматийных сочинений симфонического репертуара, одним из которых на прошедшем концерте стала Четвертая симфония Й. Брамса.

Впервые представленная в России симфоническая поэма Б. Сметаны «Макбет и ведьмы» завершила череду беспрецедентного количества премьер, представленных в рамках одного проекта: 5 российских, в числе которых сочинение чешского романтика, и 5 мировых, включающих в себя сочинения С. Губайдулиной, Д. Шнидера, А. Молчанова, М. Крутика, А. Игудесмана. Владимир Ланде и возглавляемый им Красноярский академический симфонический оркестр, активно сотрудничающие с Транссибирским Арт-Фестивалем и ставшие его неотъемлемым исполнительским ресурсом, представили 2 из 10 заявленных премьер Фестиваля.

Концерты V Транссибирского Арт-Фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, пройдут с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля продлилась с 9 марта по 13 мая и включила в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару.