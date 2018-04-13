Репин откроет программу V Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре

14 апреля откроется программа V Транссибирского Арт-Фестиваля в Самаре. Увертюра к опере «Розамунда» и Симфония №8 Шуберта, а также Концерт для скрипки с оркестром Чайковского прозвучат в Самарской государственной филармонии в исполнении Самарского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова, солист – Вадим Репин.

Также фестиваль представит в городе программу камерной музыки в исполнении Вадима Репина, Александра Бузлова и Константина Лифшица (15 апреля) и концерт юных музыкантов-участников программы Транссибирский TONALi–тур (20 апреля).

Первый концерт в Самаре в истории Транссибирского Арт-Фестиваля состоялся в 2017-м году: сочинения Мендельсона, Бруха и Равеля прозвучали тогда в исполнении Вадима Репина и Самарского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова.