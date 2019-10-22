Юрий Башмет и Вадим Репин почтят память Юлиана Ситковецкого

В этом году в концерте примет участие знаменитый скрипач Вадим Репин, а в программе вечера – сочинения П.И. Чайковского, М. Равеля и Э. Грига.

Юлиан Ситковецкий – великий скрипач XX века, которому 7 ноября 2019 года могло бы исполниться 94 года. Яркий артист, всемирно известный музыкант, прожил всего 32 года, но его игра, его записи навсегда остались в памяти слушателей. Юлиан Ситковецкий начал свою такую короткую, но блистательную карьеру с Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, состоявшегося в 1945 году. Тремя победителями конкурса стали Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и Юлиан Ситковецкий. Впереди были победы на конкурсах имени Венявского в Польше и имени Королевы Бельгии Елизаветы в Брюсселе, гастроли по городам Советского Союза и всего мира, концерты с выдающимися музыкантами и дирижерами, неподражаемым был дуэт с его женой - замечательной пианисткой Бэллой Давидович. На своём последнем концерте в 1956 году Ситковецкий исполнил новую редакцию Первого скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича, заслужив одобрительный отзыв самого композитора. Менее чем через два года Ситковецкий умер в больнице, не дожив до 33 лет.

Безусловно, концерт-воспоминание о гении Ситковецкого в день его рождения станет ярким событием в музыкальной жизни столицы.

Программа концерта:

Э. Григ Две народные норвежские мелодии соч 63

П.И. Чайковский Размышление

П.И. Чайковский Вальс-скерцо

М. Равель Цыганка

Солист: Вадим Репин

П.И. Чайковский Серенада для струнного оркестра

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет