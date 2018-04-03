Транссибирский Фестиваль завершился премьерой сочинения Губайдулиной

На концерте присутствовала ее автор, одна из крупнейших современных композиторов. Также в этот вечер прозвучали сочинение Губайдулиной «Всадник на белом коне», «Неоконченная симфония» Шуберта и Концерт для фортепиано с оркестром Шумана, солистом в котором выступил известный японский пианист Юкио Йокояма. За 24 дня события Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске – концерты, выставки, мастер-классы и творческие встречи – посетило около 19 тысяч человек. Еще почти 14 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляции концертов фестиваля. Специальным проектом фестивальной программы станут два спектакля Большого театра «Дама с камелиями» в постановке Джона Ноймайера, которые будут представлены в Новосибирске на сцене НОВАТа 12 и 13 апреля. Концерты фестиваля продолжаются в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, в июне и июле они пройдут в Японии и США.

Новосибирск сохраняет ключевое положение в фестивальной программе: здесь проходит большинство концертов, звучат мировые премьеры. В этом году в родном городе Вадима Репина было представлено 19 программ, 5 из них прошли в городах Новосибирской области: всемирно известные музыканты выступили в Бердске, Искитиме, Тогучине, а также впервые посетили с концертами отдаленные Карасукский и Краснозерский районы.



Вадим Репин и Андрес Мустонен. Фото - Александр Иванов.

Вадим Репин отметил, что пятый, юбилейный Транссибирский Арт-Фестиваль, получился одним из самых интересных – как с точки зрения программ, так и состава исполнителей: «Фестиваль прошел на невероятном подъеме. В эти дни с нами в Новосибирске были совершенно фантастические личности, которые дарили нам незабываемые моменты. Наш проект растет стремительно: и каждый год он оказывается в чем-то более развитым, чем в предыдущий. В этот раз этот скачок был просто гигантским: количество не только новых произведений, но и новых инициатив в его программе – беспрецедентно». Перед заключительным концертом художественный руководитель фестиваля произнес слова благодарности в адрес публики, Новосибирского академического симфонического оркестра, который «каждый шаг этого фестиваля прошел с нами вместе», а также – в адрес Правительства и врио Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Новосибирской филармонии. «Мы все являемся важными звеньями в нескончаемой цепочке: без одного звена может разрушиться весь проект», – подытожил музыкант. Также он сообщил, что уже началась работа над программой шестого Транссибирского Арт-Фестиваля.