Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина огласил свои планы

События российской части форума пройдут с 21 марта по 22 апреля в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Зарубежная часть маршрута пройдет в США, Японии, Южной Корее, Австрии и Франции в период с апреля по декабрь 2019 года.



Транссибирский арт-фестиваль

На шестом выпуске форума получит продолжение значимая традиция премьерного исполнения сочинений композиторов-современников. Ранее публике уже были представлены произведения Б. Юсупова, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, А. Молчанова, М. Крутика, Д. Шнидера, С. Губайдулиной. В 2019 году Транссибирский Арт-Фестиваль представит три премьеры: в рамках проекта «Сделано в Сибири» Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит сочинение «Музыка моря» новосибирского композитора Бориса Лисицына; сочинение немецкого композитора Энйотта Шнайдера (Enjott Schneider) «Дон Жуан и Лепорелло» для контрабаса и бас-балалайки с оркестром прозвучит в Красноярске; художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин представит посвященный ему же Концерт для скрипки с оркестром Александра Раскатова. Зарубежной публике будут представлены премьеры прошлых лет: Вадим Репин исполнит скрипичный концерт «De Profundis» Леры Ауэрбах в нью-йоркском Карнеги-холл и «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром Софии Губайдулиной в венском Концертхаус.

Основной принцип фестивальной политики – приглашение артистов мирового уровня для получения музыкантами и слушателями самого разностороннего опыта – в этом году реализован участием дирижеров Тугана Сохиева, Шарля Дютуа (Швейцария), Яна Паскаля Тортелье (Франция), Мухая Танга (Китай), который представит российской публике мастерство Харбинского симфонического оркестра, пианистов Константина Лифшица (Швейцария), Дениса Кожухина, Сергея Тарасова, Андрея Коробейникова, Клаудии Янг (Китай), скрипачей Даниэля Лозаковича (Швеция), Романа Симовича (Черногория), Сергея Догадина, виолончелистов Антонио Менезеса (Бразилия), Александра Князева и многих других.

Наряду с главной – музыкальной – составляющей Транссибирского Арт-Фестиваля в этом году наиболее ярко представлено театральное искусство. В ознаменование Года театра в России в Новосибирске и Москве состоятся спектакли миланского театра марионеток Carlo Colla & Figli, а 27 марта в Новосибирске прозвучит опера Р. Вагнера «Тангейзер». Концертная версия оперы под управлением и в авторской редакции Дмитрия Юровского будет исполнена Транссибирским фестивальным оркестром, для которого были отобраны лучшие молодые музыканты региона. Фестивальная программа также включит в себя мультимедийное действо по мотивам оперы И. Стравинского «Черт, солдат и скрипка» с участием А. Макаревича и В. Познера под руководством дирижера Дмитрия Ситковецкого (США), а в гастрольном туре по Японии будет представлен совместный проект Вадима Репин и прима-балерины ГАБТа России Светланы Захаровой «Па-де-де для пальцев и на пальцах 1,5».

Наряду с уникальным опытом организации фестивального оркестра, в рамках форума реализуются и другие образовательные проекты. Французский режиссер-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный российскому зрителю по фильму «Рихтер непокоренный», представит в Новосибирске и Красноярске фильм «Return to Russia», посвященный легендарному Иегуди Менухину. Третий год в Новосибирске и Самаре осуществляется культурно-просветительский проект Транссибирский TONALi-тур, в рамках которого школьники «тестируют» профессии продюсерско-концертного цикла; организован цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой»; второй год проходит долгосрочная программа «Школа мастеров», где профессора европейских школ проводят недельный курс занятий с прошедшими специальный отбор юными музыкантами; второй раз пройдут мероприятия Академии арт-журналистики, включающей в себя открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны. В этом году основными лекторами Академии станут преподаватели ВШЭ, авторы учебника «Мультимедийная журналистика», ставшего победителем в номинации «Учебник XXI века» на Московской международной книжной выставке 2018 года.