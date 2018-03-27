Вадим Репин посвятил своей маме сольный концерт

Скрипач исполнил двухчасовую сольную программу вместе с пианистом Андреем Коробейниковым. Его предыдущее сольное выступление родной город слышал 30 лет назад. В программе концерта произошла замена произведения: в память о жертвах событий в Кемерово прозвучала Соната №1 Сергея Прокофьева, одно из самых трагических сочинений для скрипки и фортепиано. Концерт вошел в программу Транссибирского Арт-Фестиваля.



Скрипач исполнил двухчасовую сольную программу вместе с пианистом Андреем Коробейниковым

«В Новосибирске я не выступал с сольным концертом более 30 лет, – говорит Вадим Репин, – Мой последний концерт здесь был, по-моему, в 1986 году, перед конкурсом Королевы Елизаветы... А мне об этом напомнила мама! У нее в этом году юбилей – ей исполняется 70 лет. Она попросила сыграть для нее сольный концерт, и я решил сделать ей такой подарок».

Постоянные слушатели концертов Транссибирского Арт-Фестиваля знают Галину Репину в лицо: она посещает все фестивальные события, окружает вниманием, добрым отношением и заботой всех участников фестиваля – будь то звезды мировой музыки или начинающие исполнители.



Галина Репина посещает все фестивальные события

«Сейчас я могу оценить ту степень посвящения, которую проявляла мама в годы моей учебы, а тогда, будучи мальчишкой, я не мог в полной мере этого понять. Теперь же события тех лет я не могу вспоминать без слез. Это было абсолютное, безусловное посвящение себя и своей жизни – на 100 процентов, – рассказывает Вадим Репин, – Мама брала ночную работу – чтобы успевать днем ходить со мной на занятия в консерваторию, она сидела на уроках и записывала все замечания, скандалила со мной чтобы я занимался на рояле – потому что кто-то сказал что это необходимо. Помню историю, как она взяла в долг, наверное, у семидесяти людей чтобы у меня был необходимый смычок. Не разбираясь в музыкальных тонкостях, мама просто делала все от нее зависящее, чтобы я развивался. Это было посвящение абсолютно без оглядки».

На концерте прозвучали Соната для скрипки и фортепиано Дебюсси, Соната №3 для скрипки и фортепиано Грига, Рапсодия №1 для скрипки и фортепиано Бартока и Соната №1 для скрипки и фортепиано Прокофьева, решение об исполнении которой (вместо Сонаты №2 Прокофьева) музыканты приняли в связи с трагическими событиями в Кемерово.

«Мы с Андреем Коробейниковым выбрали для этого особенного концерта программу, которую исполняли многократно: она, например, звучала в Париже и Лондоне. Мы в ней уверены, поэтому привезли в Новосибирск, – рассказал Вадим Репин, – При этом утром в день концерта мы приняли решение о замене одного произведения. Все знают, какая трагедия совершилась в Кемерово: это событие совершенно ужасное – мне кажется ни один человек сегодня ни в мире искусства, ни в своей профессии не может пройти мимо него. В память о жертвах прозвучала Первая соната Прокофьева – одно из самых трагичных произведений для нашего состава, для дуэта, – и одно из самых гениальных».