Юрий Башмет и «Новая Россия» озвучат рекламные ролики

Представление пройдёт в самом большом премьерном кинозале Москвы (КАРО 11 «Октябрь») с участием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и станет грандиозным завершением юбилейного Национального рекламного форума (НРФ’5).
«Ожившая музыка» - необычное событие в мире искусства. Зрители впервые смогут увидеть хиты мировой рекламы в оригинальном музыкальном исполнении. Произведения величайших композиторов Чайковского, Шостаковича, Оффенбаха, Грига, Прокофьева и Россини помогут новым взглядом оценить яркую подборку рекламных роликов из самой большой коллекции-синематеки француза Жана Мари Бурсико.
Главный герой события, народный артист СССР, знаменитый дирижер и альтист Юрий Башмет создаст особую торжественность вечера. А энергия классической музыки заставит гостей забыть о повседневности, предложив новую реальность, наполненную яркими впечатлениями, вдохновением и творчеством.
Зрители увидят в эксклюзивном формате яркие, эпатажные, филигранные работы, ролики-победители престижных международных фестивалей. «Ночь пожирателей рекламы» в сопровождении симфонического оркестра – это неожиданные режиссерские приемы, эмоциональные актерские работы и оригинальный монтаж.
Добавит зрелищности специальная серия рекламных роликов, в которых используется музыка большого кино: «Мужчина и Женщина», «Игра Престолов», «Миссия невыполнима», «Звёздные войны» и др. Саундтреки культовых фильмов вдохновляют на использование сюжетных ходов кинематографа в рекламе, создавая особый киноязык.
Сила музыкальных произведений и торжество креативной мысли станут визитной карточкой грядущей премьеры – «Ночь пожирателей рекламы» в сопровождении симфонического оркестра.
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