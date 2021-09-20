Юрий Башмет и «Новая Россия» озвучат рекламные ролики

Владимир Федосеев и Павел Милюков капнули Прокофьева к дому Чайковского 130-летие со дня рождения Сергея Прокофьева БСО им. Чайковского п/у Владимира Федосеева отпраздновал оригинальной программой в рамках VII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину. Программу составил сам Владимир Федосеев, фактически это музыкальный спектакль, в котором звучит только Прокофьев, но не только музыка, но и слово, - документы, письма, воспоминания. А в концерте №2 для скрипки с оркестром появляется невероятный виртуоз Павел Милюков, на секундочку.



Я спросил перед концертом, удалось ли Владимиру Ивановичу лично пообщаться с Сергеем Прокофьевым, ведь жили в одно время.



«К сожалению, нет, - ответил Федосеев. - Мы не совпали по времени, я был маленький, еще...

Рамон Варгас и «Геликон-опера» сотворили чудо у домика Чайковского Знаменитый мексиканский тенор Рамон Варгас и солисты, хор и оркестр театра «Геликон-опера» исполнили программу «Чайковский-Гала» на VII международном фестивале искусств П.И. Чайковского (арт-директор Юрий Башмет) в Клину. Рамон Варгас — звезда Венской оперы, Метрополитен-опера и Ла Скала. В 1992 году нью-йоркская Метрополитен-опера пригласила тенора заменить Лучано Паваротти в опере «Лючия де Ламмермур» вместе с Джун Андерсон. В 1993-м он дебютировал в Ла Скала в роли Фентона в новой постановке «Фальстафа», осуществленной Джорджо Стрелером и Риккардо Мути. В 1994 году Варгасу досталось почетное право открыть сезон в «Мет» партией Герцога в «Риголетто». С этого времени он украшение всех главных сцен — «...

Денис Мацуев и Юрий Башмет сыгрались до «Подмосковных вечеров» Концерт пианиста Дениса Мацуева и камерного оркестра «Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета прошел в рамках VII международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину. Погода, в отличие от предыдущих дней, радовала. Тепло, сухо и нежарко, что важно для опен-эйра во дворике музея Чайковского. В рамках непростой эпидемиологической обстановки зрителей пускали только с наличием QR-кода о вакцинировании, стулья протирали антисептиками по последнего.



- Я помню о своих обещаниях, данных в прошлом году, - сказал Юрий Башмет. - Они исполнены на три четверти. Я обещал, что мы сыграем фестивальный концерт в Воткинске, на родине Чайковского, и мы запустили туда...

Юрий Башмет и юношеский оркестр с хором исполнили гимн России Юрий Башмет вместе с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром и детскими хоровыми коллективами записал государственный гимн Российской Федерации. Видеозапись Гимна выложена на официальной страничке ВЮСО.







Запись приурочена к изданию Российским фондом культуры трёхтомника сочинений Сергея Михалкова. В собрание вошли басни, стихи о войне и государственный гимн России. Издания «Басни», «Славься, Отечество!» и «Стихи о войне» будут распространены по библиотекам страны.



В записи гимна приняли участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр (основатель, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет); хор мальчиков...