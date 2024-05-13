Юрий Башмет: На каждом фестивале, а это уже шестнадцатый, я узнаю новые города!

Получилось живое и непринужденное общение, в ходе которого Юрия Башмет рассказал об уважении к нотам композиторов, лучших исполнителях Фортепианного концерта Шнитке, воспоминаниях о Рихтере и непосредственных впечатлениях, полученных им в ходе Ярославского фестиваля.



Юрий Башмет в Ярославле

Про снег во время майского фестиваля Башмета в Ярославле

Да, было такое. Открывали фестиваль с сугробами в музее-заповеднике. Это был опен-эйр, причем в день концерта было тепло, а снег растаять не успел, и повсюду были сугробы. Помню, лет двадцать назад ходил на первомайскую демонстрацию в Москве, и на нас сыпало хлопьями снега.

Про отношение к Дню Победы

Именно тут, в Ярославле, я впервые пошел на акцию «Бессмертный полк» с портретом своего дедушки. Тому, кто придумал эту акцию, надо памятник при жизни поставить. Это невероятные ощущения. Мы добрались до какого-то архива в Одессе, и выяснилось, что у моего дедушки были разные награды, медали, и даже орден третьей степени. Он служил в пехоте. Ему говорили: «Ефрейтор Башмет, запевайте!», и он с характерным еврейским акцентом запевал: «Выходила на берег Катюша»… Это я купил первую видеокамеру, поставил ее и записал, что он рассказывал. Два часа театра одного актера. К сожалению, эта VHS-кассета где-то затерялась, не знаю, что с ней.

А праздную я День Победы сегодня концертом. Казалось бы, все знают первый фортепианный концерт Чайковского, и Прокофьева, и Рахманинова знают, хотя «Остров мертвых» исполняется крайне редко. Такой концерт требует огромной концентрации, и больших душевных и физических затрат. Солисты такие, что сильно заигранные произведения играют все равно по-своему. Талантливые.

Про уважительное отношение к текстам композиторов

Например, Боря Березовский не слышит пафоса в Первом концерте Чайковского. Он ориентируется на первую версию Чайковского, где прописано арпеджиато, лирика. Всем известна другая версия, но Боря ближе к первой. Оркестровка, конечно, все равно поворачивает в другую сторону… Он очень послушно относится к оригинальному тексту. На этом мы с ним сошлись на Рахманинове, он «не лимонит». Чем ближе к тексту и меньше отсебятины, тем больше великая музыка выигрывает. Шопен, как один из гениальных примеров. Поэтому мне нравится из записей Второго концерта Рахманинова пианист Рудольф Керер, он играет очень строго и близко к самому Рахманинову. Мы же знаем, как играл сам Рахманинов. Мне-то сначала, на первом курсе, казалось, что Рахманинов играет свою музыку сухо, строго, как бы между прочим. А с годами я понял, что это оно и есть, настоящее искусство.

Вадик Репин влюблен в музыку Прокофьева. И он сейчас в прекрасной форме. И достаточно посмотреть на лица музыкантов. Коля Саченко хоть сейчас может выйти и солировать в этом концерте Прокофьева. И я вижу, каким глазами он смотрит на солирующего Репина, это дорогого стоит. Они гордятся, что у них такой лидер. Каждый же, кто учился играть на скрипке, видел себя минимум Ойстрахом или Паганини. Но не у всех получилось. И такое признание дорогого стоит.

О своих впечатлениях от ярославского фестиваля

На каждом фестивале, а это уже шестнадцатый, я узнаю новые города. Это большое достижение для меня. Меня по-прежнему по-детски продолжает восхищать, что в каком-то маленьком городе или деревне я выхожу как Маккартни или как Леннон: я ничего не начал играть, выхожу на сцену, а там гром аплодисментов. В этом году впервые побывал в Пречистом. Там маленький зал, и невероятная охрана. В одном здании и ДК, и музыкальная школа. Так перед входом в ДК человек шесть охраняют, а за углом вход в музыкальную школу и нет никого. Хочешь, входи, хочешь, выходи. Зато потрясающий прием, люди ждут и готовятся, море цветов… Благодаря фестивалю я перестал заботиться об аплодисментах между частями произведения. Меня радует, когда их нет, и не расстраивает, когда они есть. Кабалевский говорил, что когда их слышит, то радуется, потому что у него появился новый слушатель.

Мне в первые годы было очень боязно и нервно выступать в Германии, особенно в том зале, где проходил конкурс, на котором я победил. Память-то сохраняется. Нервно почему? Играешь сонату, переворачиваешь страницу нот, - и краем глаза видишь, что в первом ряду все тоже переворачивают страницу. У них то же издание, и они читают ноты, и контролируют. Зато в Италии таксисты поют. Ведет машину, и поет. Либо итальянскую оперу, либо «Сан-Ремо». А в Японии у меня был шок: я сыграл, и полная тишина. И вся публика одинаковая: белые рубашечки, в галстуках. А потом, через большую паузу, практически одновременно — грохот аплодисментов. Кто им подает знак? А в Тбилиси «Солисты Москвы» сели в автобус, и не заводя мотора, он начал двигаться. Оказывается, зрители облепили автобус, подняли и понесли на руках от восторга.

Про Гия Канчели

Задолго до «Стикса» он сочинил Литургию, и посвятил в том числе мне. Это такой высококачественный Канчели. Так же, как «Стикс», только без хора.

О фортепианном концерте Шнитке и его исполнении Ксенией Башмет

Если придти дирижировать чужим оркестром, такое произведение требовало бы не одной репетиции. Там есть сложные размеры. Но этот состав «Солистов Москвы» знает его практически наизусть, мы его много раз играли с большим количеством солистов. Прекрасно играли Вася Лобанов, Алекс Слободяник, Катя Сканави, Даниил Трифонов, много солистов. Все, что мы играем с Ксюшей, мне очень удобно. Но этот концерт она чаще, чем все другие солисты, играла с нами. И она очень любит этот концерт, он у нее настолько в пальцах, что она может выйти без репетиций и сразу сыграть. Пожалуй, первенство в исполнении этого концерта я отдам Володе Крайневу, которому посвящен этот концерт. Я играл его с ним один раз, и было ощущение, что он сам сочинял его вместе со Шнитке. И сразу за ним — Ксюша, а потом уже все остальные.



Святослав Рихтер и Ксения Башмет. Фото из личного архива Юрия Башмета

У меня сохранилась фотография Ксюши в пять лет. Она в таких рейтузах, к ней склонился Рихтер, и они играют в четыре руки у нас дома. В этом возрасте она уже сочинила несколько пьес. Одна из них называлась «Дождик», такой детский минимализм. Но слушаешь ее, и представляешь себе капли дождя. Рихтер, когда прослушал, попросил ее сыграть еще раз, хотел запомнить. И вообще Рихтер любил с ней играться. Надо репетировать, а она: «Ой, Рихтер, что-то ты давно не приходил!» И он идет к ней в комнату, сидит на полу, и пирамидки какие-то собирают.

О планах расширения Ярославского фестиваля

Не буду раскрывать никаких секретов. Но мы хорошо пообщались с ярославским губернатором, и у нас большие планы по расширению фестиваля. Он очень положительно к этому относится. Мы поговорили о том, что Ростов Великий немного запущен, он сказал, что знает и будет делать. В августе у нас будут концерты в филармонии Ярославля. Мы хорошо пообщались, и надеемся, что сделаем рывок.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО и личный архив Юрия Башмета