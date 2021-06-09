Земфира написала саундтрек к сказке Ренаты Литвиновой

В фильме рассказывается про "волшебников", которые собираются несколько раз в год, чтобы загадать самые сокровенные желания и поколдовать. При этом в жизни все они обычные люди: героиня Литвиновой — актриса, ее мама (Татьяна Пилецкая) — писательница, а дочь (Ульяна Добровская) ищет любовь.

Позже герои попадают в потусторонние миры, где узнают, что желания могут исполнить только они сами. Это и есть основная идея работы Литвиновой.

В ролике также снялись Виктория Мирошниченко, Софья Эрнст, Кирилл Трубецкой, Полина Осипова, Егор Муравьев, Светлана Кузнецова, Василий Горчаков, Любовь Инжиневская и другие.



Земфира и Рената Литвинова

Саундтрек Земфиры сделан в привычном для нее электронном минимализме.