Баста выпустил клип «Ты была права» с Жизневским и Толкалиной

Режиссеры Митя Левин и Игорь Храмков усадили Басту в зрительные ряды театра около приспущенной люстры, и он наблюдает за тем, как Тихон Жизневский и Любовь Аксенова разыгрывают сценки из фильмов «Амели», «Леон», «Вечное сияние чистого разума» и «Завтрак у Тиффани».

Автор ремикса не указан, впрочем, отличий от оригинальной версии песни минимум. Трек открывается семплом из песни «Shape of My Heart» Стинга.



Баста

«Однажды мне приснился сон про Стинга, - рассказал Баста. - Ничего удивительного в этом нет, иногда я даже сэмплировал какие-то его мелодии, но не использовал их. А «Shape of My Heart» один из моих любимых треков. Так пришла идея сделать еще одну версию песни. Символично, что именно мужчина поет эти строчки. Получилось короткое высказывание о том, что у него на сердце».