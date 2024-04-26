«Хлеб» зачитал оду «Супу»

У музыкантов получился гастро-бэнгер, продолжающий лучшие традиции хитов «Шашлындос» и «Чай, сахар».
«Фирменный юмор на грани в тексте, качающий бит и заряд энергии Дениса, Саши и Кирилла – главные составляющие трека, который может стать идеальным саундтреком для майских праздников», - говорится в описании релиза.
Участники группы «Хлеб» шутят, что они договорились с «Дискотекой Аварией», забрать всю нишу гастро-песен в России себе.
«Они возьмут «Пиво» и «Мясо», а мы все остальное, - смеются музыканты. - Так продолжается и по сей день! Каждый раз, с глубокого безмятежного детства, когда первая ложка свежего наваристого супа начинала нежно и приятно обволакивать нашу ротовую полость, нам хотелось посвятить этому действу величавую оду, которая всегда начинала звучать в нашей голове и вот теперь, перенеся эту простую, но в то же время наполненную девственной красотой мелодию на цифровой холст, мы с гордостью готовы поделиться этим произведением со всем миром!»
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