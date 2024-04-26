«Хлеб» зачитал оду «Супу»

Денис Кукояка, Александр Шулико и Кирилл Трифонов уже доказали, что от них можно ожидать чего угодно. Порой концепт релизов трио «Хлеб» очень напоминает троллинг, и сами музыканты неизменно называют каждую свою новую работу бэнгером. Не стал исключением и свежий испаноязычный сингл «Choco», в котором группа выдала собственную версию горячей танцевальной латины.

