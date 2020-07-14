«Хлеб» спел на испанском

Денис Кукояка, Александр Шулико и Кирилл Трифонов уже доказали, что от них можно ожидать чего угодно. Порой концепт релизов трио «Хлеб» очень напоминает троллинг, и сами музыканты неизменно называют каждую свою новую работу бэнгером. Не стал исключением и свежий испаноязычный сингл «Choco», в котором группа выдала собственную версию горячей танцевальной латины.

«Мы вдохновлялись летом, в это время нужен безумный хит, и мы его сделали. 2020-й — довольно странный год, поэтому мы считаем что «Choco» — это его гимн. На альбоме «Звёзды» мы отдалились от своей миссии «спасти русский рэп», а сейчас вернулись на истинный путь», — рассказали участники «Хлеба».