Клава Кока выпустила клип с помятой попой иномаркой «Нет проблем»

Действие клипа, снятого режиссером Тимуром Скрипником в стиле азиатского кино, происходит в Гонконге. Четыре девушки, включая героиню Клавы, работают в небольшом магазине и все подвергаются различному абьюзу со стороны своих знакомых мужского пола. В финале обидчики обнаруживаются в подсобке, связанными и с заклеенными ртами.

«С гордостью могу сказать, что это один из самых стильных клипов в моей карьере! Я прям тащусь от картинки. Чтобы передать всю атмосферу и колорит, мы отправились на край света, в Гонконг, снимали всё на пленку, как в настоящем кино, гнались за каждой деталью, продумывали события и образы до мелочей и, конечно же, в клипе оставили вам несколько пасхалок. Например, герой, который играет моего (уже бывшего) парня, снимался в моем клипе 6 лет назад (тоже в Гонконге), но пришлось вернуться и снять продолжение…», - говорит Клава Кока.

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Клава Кока

Именно на съемках этого видео Клава так увлеклась, что уселась на капот дорогой иномарки и помяла его, теперь хозяин машины требует с нее 400 тысяч за ремонт.