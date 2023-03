The Limba выпустил альбом о разносторонней любви Celine

В альбом вошло 8 треков общей продолжительностью чуть больше 18 минут. Пластинка посвящена проблемам любовных отношений и неразделенных чувств.

Темную атмосферу релиза подкрепляют инструменталы, выполненные в жанрах ретро-вейв, синти-поп и дип-хаус. Звучание стилизовано под 80-е. The Limba явно вдохновлялся альбомом After Hours от The Weeknd и вечными темами Modern Talking. На это намекают аранжировки и такие знакомые выкрики «Хэй!», которые артист использует в нескольких композициях. А мотив трека «Таксист» вызывает теплые ассоциации с хитом Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».



The Limba

Альбом Celine, как и одноименный трек про девушку Селин, пытается осветить проблемы любовных отношений как с мужской, так и с женской стороны.