Скончался Пьер Нарцисс

О смерти музыканта сообщила в соцсетях его жена.



Пьер Нарцисс

По некоторым данным, он умер накануне в результате остановки сердца после операции на почке.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года.

Он учился в МГУ на факультете журналистики. С конца 1990-х играл в команде КВН РУДН. Принимал участие в «Фабрике звёзд - 2», где его коронной песней стала композиция «Шоколадный заяц».

В 2006 году был удостоен почётного звания «Заслуженный артист Ингушетии».





У него осталась дочь Каролина-Кристель Калачёва.

Дочь Пьера Нарцисса подтвердила смерть отца. Она уточнила, что артист умер после хирургического вмешательства во время операции на почках.

«Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет», — написала она в соцсетях.

Экс-супруга Пьера Валерия Калачева рассказала о том, что у Пьера была бронхиальная астма, она нашла у него дома ингалятор. И о последних часах его жизни:

«Я говорила с ним перед тем, как его забрали в реанимацию. Он сказал: «Лера, я поеду на гемодиализ сейчас». За него болело все отделение. Я спросила: «Ты когда будешь доступен?». Он ответил: «Как станет лучше, я напишу». В реанимацию попал, потому что у него началась подагра, на внутренних органах осел креатинин».

Пьер Нарцисс скончался от острой почечной недостаточности. Во время операции его ввели в искусственную кому.