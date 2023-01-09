Вдова Пьера Нарцисса родит ребенка от его сына

Директор артиста Сергей Дворцов в беседе с изданием "МК" рассказал о будущем материнстве вдовы Пьера Нарцисса. Процедура подсадки биоматериала обойдется примерно в 50 тысяч рублей. По словам Дворцова, Калачева хотела бы родить мальчика.



Пьер Нарцисс

«Она уверена, что таким образом Пьер Нарцисс как бы переродится в сыне».

Зачать ребенка Валерия хочет от сына певца, 26-летнего Андре, он живет в Камеруне.

«Буквально на днях начинается процесс подсадки эмбрионов внебрачного сына Пьера Нарцисса, – рассказал директор. – Валерия хочет зачать ребенка от Андре, ему 26 лет, и он футболист, занимается спортом, так же, как и дочь Нарцисса Каролина-Кристель. Когда Нарцисс был жив, они с Лерой хотели еще одного ребенка, но, так как у него на тот момент уже были проблемы со здоровьем, у них не получалось родить еще детей. Примерный срок появления ребенка на свет — середина-конец сентября».