«Ночные Снайперы» выпустили альбом незаписанных песен

Альбом группы «Ночные Снайперы» «О2» переиздан на виниле.

Релиз альбома «О2» состоялся в июле 2020 года. Теперь Диана Арбенина показала, как выглядят виниловые пластинки этого альбома.



И обложка, и сам винил белого цвета.



«доброе утро страна! вот и вышел винил нового альбома О2. загляденье и как справедливо заметил кто то из парней во время только что прошедшей фотосессии «на диком стиле». красивая...