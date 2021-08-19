«Ночные Снайперы» выпустили альбом незаписанных песен

В релиз вошли 12 песен Дианы Арбениной, написанные в разные годы начиная с 1993-го, заканчивая 2016-м, и впервые аранжированные группой. Надо заметить, что накануне релиза Диана попросила аудиторию своего инстаграма угадать трек-лист пластинки: все 12 песен не угадал никто.

Трек-лист:

иду одна (1995)

гости мои (1993)

лето (1993)

по твоей земле (1994)

не кури (2002)

люблю-не люблю (2016)

березовый сок (2007)

стерх и лебедь (1995)

в испании дожди (1995)

расстреляли нежность (2003)

вороны ложатся спать (1998)

редкая птица (2004)

«В 1993 году я начала писать песни. К 1999 году - моменту записи первого электрического альбома «Рубеж» - их уже стало существенно больше, чем мы могли себе позволить записать. К 2020 году количество песен перевалило за 300, а номерных альбомов мы выпустили 12. То есть больше половины написанного осталось за бортом. Летом 2020 года был выпущен номерной электрический альбом «О2». Он классно зашёл аудитории, и можно было сделать паузу. Но вместо того, чтобы остановиться и выдохнуть, мы решили поднять ВСЕ написанное и сделать полноценную реанимацию хотя бы двух десятков песен. А почему бы и нет? Давайте начнем слушать то, что у нас получилось. Еще раз обращаю ваше внимание: "1993 vol.1" это не номерной, не следующий альбом «Снайперов». Это абсолютно параллельная история основной современной жизни коллектива. Эти песни не будут играться на концертах. Это музыка ради музыки и наше обращение к каждому из вас персонально. Возьмите наушники, откройте окно и, глядя в небо, окунитесь в мой мир 20-летней давности. Мир, которого никогда больше не будет, и который всегда со мной», - говорит Диана Арбенина.

Альбом «1993 Vol.1» уже доступен на цифровых площадках, а также ограниченным тиражом будет выпущен на виниле.

«Релиз поражает высочайшим качеством именно что сонграйтерства. Даже самые ранние песни Дианы Арбениной, какого-нибудь лохматого 1993 года, уже сочинены как темперированные композиции с динамикой, развитием, хуками, словами-цеплялочками. Какие-то песни я слышал на концертах, или они звучали в акустике, но есть и совершенно неизвестные мне. Запредельная искренность, та, что так востребована сейчас в музыке, - всегда была с Дианой. Поэтому она и не выпала из обоймы, она интересна и сверстникам, и подросткам. Ну вот как можно было в начале карьеры сочинить стадионный рок-гимн «по твоей земле»? Послушайте раннего Ширана или там Placebo – у них нет ничего подобного, они пришли к этому гораздо позже. Диана Арбенина продолжает удивлять своим буйным и совершенно многогранным талантищем», - считает музыкальный критик Гуру Кен.

Что касается концертов, то ближайший московский снайперский сольник с программой «Авиарежим» пройдет 1 октября в Crocus City Hall.