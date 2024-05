Twenty One Pilots выпустили альбом «Clancy»

В новый альбом вошли 13 треков, включая синглы «Overcompensate», «Next Semester», «Backslide» и «The Craving».

Клэнси, в честь которого назван релиз, – важный персонаж внутренней вселенной Twenty One Pilots. Когда в 2021 году музыканты выпустили альбом «Scaled and Icy», многие решили, что Клэнси умер, поскольку увидели в названии анаграмму фразы «Clancy Is Dead» («Клэнси мертв»). Похоже, теперь Twenty One Pilots рассказали историю Клэнси до конца. Хотя не все фанаты в это верят: часть поклонников считает, что Twenty One Pilots выпустят продолжение «Clancy», увидев в альбоме не финал, а клиффхэнгер.



Twenty One Pilots

На каждую песню Twenty One Pilots сняли клип. Из-за этого они отложили релиз «Clancy»: изначально он планировался на 17 мая, но в итоге вышел на неделю позже. Клип «Paladin Strait» появится в июне, а пока можно посмотреть другие ролики: «Snap Back», «Oldies Station», «Navigating» и «At the Risk of Feeling Dumb».

В августе Twenty One Pilots отправятся в мировой тур. Гастроли завершатся в мае 2025 года.