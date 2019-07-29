Twenty One Pilots показали «The Hype»

Режиссёром ролика выступил Эндрю Донохо, ранее снявший группе клипы «Heavydirtysoul» и «Jumpsuit».

В новом видео участники группы Тайлер Джозеф и Джош Дан исполняют свой трек в гостиной перед небольшим количеством друзей, затем перемещаются в более людный гараж, а потом – на его крышу, где их слушателями становится большая толпа поклонников. Оттуда Тайлер проваливается обратно в гостиную и продолжает петь.



Twenty One Pilots

Нам очень понравилось снимать клип с нашими прекрасными фанатами, – написали музыканты в инстаграме, представляя ролик.