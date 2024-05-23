Twenty One Pilots показали клип «The Craving» в преддверии выхода альбома

В клипе участники группы Twenty One Pilots делают красивые деревянные изделия в мастерской, но не получают признания своего таланта. Некоторые увидели в «The Craving» метафору жизни творческих людей, когда те сталкиваются с неудачами.

Трек «The Craving» уже знаком фанатам: Twenty One Pilots сыграли его 9 мая на лондонском концерте. Судя по реакции публики, песня поклонникам понравилась. Лайв-исполнение немного отличается от студийной записи: на шоу Twenty One Pilots назвали «The Craving» «версией Дженны (Дженна Джозеф - жена фронтмена группы Тайлера Джозефа)», а клип вышел с пометкой «Single Version» («Сингловая версия»). Это также может также означать, что на будущем альбоме «The Craving» будет звучать по-другому.



Twenty One Pilots

«The Craving» появится на новом альбоме Twenty One Pilots «Clancy», релиз которого состоится уже 24 мая. На нем также можно будет услышать ранее выпущенные синглы «Overcompensate», «Next Semester» и «Backslide». На каждую из песен с альбома будет выпущен клип – из-за этого Twenty One Pilots даже отложили релиз «Clancy» на неделю. Изначально группа планировала его выпустить 17 мая.

«Clancy» станет первой студийной работой Twenty One Pilots за три года – их последний на сегодня альбом «Scaled and Icy» вышел в мае 2021-го.