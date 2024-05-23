Twenty One Pilots показали клип «The Craving» в преддверии выхода альбома

В клипе участники группы Twenty One Pilots делают красивые деревянные изделия в мастерской, но не получают признания своего таланта. Некоторые увидели в «The Craving» метафору жизни творческих людей, когда те сталкиваются с неудачами.
Трек «The Craving» уже знаком фанатам: Twenty One Pilots сыграли его 9 мая на лондонском концерте. Судя по реакции публики, песня поклонникам понравилась. Лайв-исполнение немного отличается от студийной записи: на шоу Twenty One Pilots назвали «The Craving» «версией Дженны (Дженна Джозеф - жена фронтмена группы Тайлера Джозефа)», а клип вышел с пометкой «Single Version» («Сингловая версия»). Это также может также означать, что на будущем альбоме «The Craving» будет звучать по-другому.
«The Craving» появится на новом альбоме Twenty One Pilots «Clancy», релиз которого состоится уже 24 мая. На нем также можно будет услышать ранее выпущенные синглы «Overcompensate», «Next Semester» и «Backslide». На каждую из песен с альбома будет выпущен клип – из-за этого Twenty One Pilots даже отложили релиз «Clancy» на неделю. Изначально группа планировала его выпустить 17 мая.
«Clancy» станет первой студийной работой Twenty One Pilots за три года – их последний на сегодня альбом «Scaled and Icy» вышел в мае 2021-го.
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