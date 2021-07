Twenty One Pilots показал субботние танцы на дне океана

Что символизирует дракон на обложке альбома «Scaled And Icy», каковы плюсы подготовки музыкального релиза «на удаленке» и как прошел онлайн-концерт «Twenty One Pilots» Livestream Experience. Это и многое другое узнали слушатели «Шоу с Чёрным Перцем» на Радио Energy.

Знаменитый американский дуэт Twenty One Pilots, не выпускавший альбомы с 2018 года, недавно представил новинку – «Scaled And Icy», а в конце мая в поддержку релиза состоялся официальный онлайн-концерт «Twenty One Pilots – Livestream Experience».



Twenty One Pilots



– На первый взгляд, «Scaled And Icy» отличается от других наших альбомов только по звучанию. Однако, когда мы его готовили, мир переживал не самое простое время: было много боли, многие люди умирали. Записывая альбом в такое...