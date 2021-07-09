Twenty One Pilots показал субботние танцы на дне океана

После традиционных сцен с живым выступлением на пирсе музыкантам предстоит еще дать живой концерт в подводной лодке на дне океана. «Twenty One Pilots» зажигает танцпол, но на шум приплывает некий огромный морской монстр, и крушит подводную лодку. Что делать музыкантам?
«Дуэт Twenty One Pilots после выпуска самого жизнерадостного своего майского альбома «Scaled and Icy» начал методично экранизировать эти песни. Клип Saturday про задать жару по субботам, и всякие там океаны с аквариумами, должен был стать зажигательным морским и стал. Прямо-таки наш Лагутенко. Танцы на подводной лодке капитана Немо, столкновение с морским монстром… Кстати, ставшая знаменитой врезка разговора Тайлера с женой про его желание посмотреть с ней сериал «Друзья» и ее ответное «Пока есть вдохновение, иди и работай в студии», - в клипе именно после катастрофы с монстром! Клип сделан с иронией, - у ребят все хорошо», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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