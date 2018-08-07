Бьянка вышла замуж

Для торжества артистка выбрала длинное платье в пол с пышной юбкой. Глубокое декольте подчеркивало шикарный бюст звезды. Ее голову украшала фата. О предстоящей свадьбе девушка сообщила еще в феврале этого года, выложив снимок с обручальным кольцом. Ее избранником стал гитарист Роман Безруков. На свадьбе присутствовали лишь близкие Романа и певицы. Среди гостей можно было увидеть Юлианну Караулову.



Бьянка сыграла свадьбу

«Свадьба проходит в закрытом семейном кругу, гостей 15-17», — сообщил «СтарХиту» администратор артистки Максим Черный.

О своем намерении выйти замуж за Романа Безрукова Бьянка сообщила примерно полгода назад. Она опубликовала в соцсети фотографию с обручальным кольцом, которое подписала лаконичным «Да!».