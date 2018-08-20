Диана Арбенина выпустила аудиокнигу стихов

В релиз вошли стихотворения из сборника «Бег», которые артистка прочла, аккомпанируя себе на пианино. Слушателей ждет тонкая, лиричная и очень личная поэзия, а также непередаваемая атмосфера живого присутствия, ведь запись велась практически без дублей.

Как рассказала Диана Арбенина, одно из вошедших в аудиокнигу стихотворений, «Когда не стало моей бабушки», прочла ее дочь Марта. Также в создании альбома, по словам Дианы, помогли немецкие часы, огромное количество машин, которые носятся по дороге, скрипящий пол, табурет, барабанная палочка и наши сердца, которые способны еще работать и выстукивать правильный ритм: «Добро пожаловать в этот невероятный эксперимент одновременной игры на пианино и чтения стихотворений!».

Книга уже доступна во всех музыкальных магазинах.