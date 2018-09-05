Эксперт: уведомление о перепродаже произведения сделает прозрачнее систему отчислений

Такое мнение высказал в среду директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес.

Правительство РФ 28 августа 2018 года внесло изменения в порядок перепродажи произведений изобразительного искусства: теперь продавцы - юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также аукционные дома, галереи и художественные салоны - обязаны уведомлять о фактах перепродажи аккредитованную организацию, осуществляющую коллективное управление авторскими и смежными правами (ОКУП). Поправки вступят в силу с 7 сентября 2018 года.

Согласно постановлению, при перепродаже произведения изобразительного искусства продавец должен уведомить аккредитованную организацию по коллективному управлению правами художников, которой в настоящее время является УПРАВИС. Прежняя редакция постановления не устанавливала такого требования для продавцов. Существенным нововведением также является возможность сохранить конфиденциальность информации об участниках сделки, если посредники берут на себя выплату предусмотренного законодательством вознаграждения организации, управляющей правами.

"На протяжении нескольких лет мы безуспешно пытались приступить к реализации положений статьи 1293 ГК РФ, предоставляющей авторам изобразительного искусства право получать вознаграждение по праву следования. Причиной тому были определенные противоречия в законодательных нормах. В этом плане мы сильно отставали от многих европейских государств, где этот институт уже давно и успешно функционирует. Мы уверены, что постановление правительства №1020 и недавно вступившая в силу новая редакция статьи 1293 ГК РФ значительно улучшат режим охраны прав авторов изобразительного искусства в России", - отметил Вальдес-Мартинес, чьи слова привели в пресс-службе.

ТАСС