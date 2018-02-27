Гарик Сукачев озвучит героя мультфильма про Простоквашино

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну нынешнего года.



Гарик Сукачев

"Все прежние герои останутся, плюс появятся два новых персонажа. Одного мы пока не раскрываем, а насчет второго можем сказать. У Дяди Федора появится сестра, очень симпатичная девочка… Шарика у нас озвучивает Гарик Сукачев, Печкина — Иван Охлобыстин, маму — Юлия Меньшова. Нам очень повезло. Прекрасен Сукачев в роли Шарика, от Охлобыстина мы тоже все в восторге", — рассказала РИА Новости председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Имя того, кто озвучит кота Матроскина, пока держится в строжайшем секрете. В классических сериях мультфильма Матроскин говорил голосом Олега Табакова.

По словам Слащевой, образы героев и мир, в котором они существуют, стали чуть более современными, но в целом изменились мало. Например, у Дяди Федора в новых сериях будет стильная стрижка, а у героев появятся гаджеты. Некоторые сюжетные коллизии будут связаны с их использованием, добавила собеседница агентства.