Justin Bieber побрился налысо

Причем, судя по фото в Instagram, сделал это самостоятельно у себя в ванной.



Джастин Бибер

Певец всегда придавал большое значение своей прическе. Когда карьера Джастина только начиналась, именно стрижка "боб", которую он носил, сделала Бибера узнаваемым и оригинальным. С годами прическа артиста претерпевала изменения — он отращивал челку, красил волосы в различные цвета и оттенки, выбривал виски, заплетал дреды.

В последнее время Джастин носил осветленные волосы до шеи и использовал различные аксессуары - ободки, банданы, резинки. Однако его прическа всегда выглядела нарочито неряшливо, за что пользователи Instagram обозвали его "солома-Джастин", пишет Hello. Певец пока никак не объяснил изменения в своем стиле и образе, но фанаты Бибера предположили, что он просто устал от того, что на улицах города его путают с его девушкой Хейли Болдуин.