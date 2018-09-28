На концерт Ширана в Москве электронная очередь составила 47 тыс человек

В очередь за билетами уже выстроились более 47 тыс. человек, пишет Агентство городских новостейМосква.



Эд Ширан

Так, согласно статистике билетного агентства RedKassa, ожидаемое время попадания на страничку закупки билета составляет более часа. При этом, по истечении этого времени, сроки заказа также ограничены. «На это мероприятие высокий спрос. Ваш номер в очереди: 47 тыс. 162. Когда подойдет очередь, будет 20 минут, чтобы перейти на страницу мероприятия. Время для оформления заказа ограничено и составляет 15 минут, после чего выбранные билеты вернутся в продажу», - отмечается в сообщении.