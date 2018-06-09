Наводим мосты. Софийский театр показал «Девять братьев Яны»

Болгарские артисты привезли разнообразный и солидный репертуар: тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга»:«Золото Рейна», «Валькирию», «Зигфрида» и «Гибель богов», балет Адана «Корсар» и оперу классика современной болгарской оперы Любомира Пипкова «Девять братьев Яны».

Этой оперой и открылись гастроли Софийского театра на Новой сцене Большого.

Любомир Пипков родился 6 сентября 1904 г. в г. Лович в семье Панайота Пипкова, актера-любителя, дирижера хора и духового оркестра, одного из первых профессиональных болгарских композиторов. В 1919 г. семья переехала в Софию, где Любомир закончил Музыкальную академию по классу фортепиано, композицию изучал под руководством П. Дюка и Н Буланже в «Эколь нормаль» в Париже, там же создал свои первые произведения. С 1932 года жил и работал в Софии (скончался 9 мая 1974 г.) Литературной основой первой оперы Любомира Пипкова послужил рассказ-притча Николы Веселинова «Девять братьев Яны», который и дал название опере. Над либретто Пипков и Веселинов работали вместе, использовав сюжетные мотивы народных баллад о Георгии Грознике, о девяти умерших братьях и их сестре Яне, о чуме, поразившей болгарскую землю. Партитура оперы была завершена в начале 1937 года, и уже осенью прошла ее премьера в Национальной опере, нынешнем Софийском театре оперы и балета. Реакция на первое оперное творение Пипкова была неоднозначной, и его сценическая судьба складывалась непросто. После премьеры 1937 года опера надолго выпала из репертуара. Возродилась она только в 1984 г. сразу в двух региональных театрах: в Старой Загоре и в Русе. В Русе ее режиссером был нынешний директор и худрук Софийской оперы Пламен Карталов. Поклонник творчества Любомира Пипкова и его оперы «Девять братьев Яны», он осуществил свою мечту в 2018 году, вернув эту оперу в репертуар Софийского театра оперы и балета, и она впервые выехала за пределы Болгарии.

Действие оперы происходит в Болгарии, в 1360-е годы во времена турецкого нашествия. Композитор решил на материале далекого прошлого рассказать о том, как ревность первородного сына к младшему, разлад в семье, жестокость и зависть к ближнему в результате оказываются гибелью целого рода. Холмы рядом с Самоковым. Осенним вечером красавица Яна и ее мать ждут возвращения девяти братьев с рудника в горах. Дядя Димитр, проходя мимо, рассказывает, что Ангел спас старшего брата Георгия, которого завалило в шахте. Появляются братья. Ангел принес Яне в подарок иголку. Георгий насмехается над ним и выбрасывает иголку. Он дико ревнует сестру к Ангелу, к которому Яна очень тепло относится. Георгий дарит ей браслет, но он оказывается в крови. Испуганная Яна отказывается принять подарок. Георгий очень хочет сделать приятное сестре и приглашает резчиков по дереву, чтобы они украсили комнату Яны. Ранним утром во двор врываются крестьяне и полиция. Они пришли за Георгием – он отрезал девушке руку, чтобы снять с нее браслет. Мать пытается его защитить.

Резчики закончили работу в комнате Яны и собираются уходить. Ангел увлекся резьбой, и старый мастер, видя талант юноши, предлагает ему пойти с ними. Прошло время, Ангел стал настоящим мастером и в народе о нем пошла слава. Все это время Яна поддерживала брата. Он сделал красивый иконостас, около которого братья молятся во время грозы. Георгий рассматривает свои грубые руки, и зависть овладевает им. Он остается на ночь с Ангелом, чтобы ему помочь в работе, а сам отрубает ему руки. В лесах у Самокова углежоги разводят костер, приходит цыганка, она рассказывает о чуме в Боснии. Напуганные углежоги считают, что цыганка и есть сама чума. Когда она засыпает, они связывают ее и убегают. Появляется изгнанный из родного дома Георгий. Он тоже верит, что цыганка и есть чума. Но он готов ее отпустить, но за это она должна отравить его братьев. Солнечное утро в Средце. Бедняки и нищие на Соборной площади. Среди них нищий и изможденный Ангел, и никто теперь его не узнает. Ангел рассказывает свою грустную историю и умирает. Перекресток в Загоре. Люди бегут от чумы и турок. Яна с братьями оказались в Загоре. Братья идут к колодцу, чтобы утолить жажду, но не возвращаются. Цыганка говорит Яне, что братья попили воды из ее кувшина и умерли, и что это велел ей сделать Георгий. Прошло девять лет. Мать все ждет возвращения Ангела. Появляется Георгий. Он просит Яну отправиться с ним в Валахию, где он успешно разбойничает. Яна спрашивает его о цыганке и убедившись в его виновности в смерти братьев, достает лук и целится в злодея-брата. Вдалеке горит подожженный турками город Самоков...

Любомир Пипков поставил перед собой невероятной трудности задачу – создать национальную оперу, при этом современную и европейского типа. И ему это удалось. Особенно это ощущается в наше время. Наверное, композитор опередил свое время. Тогда и публика и критики в Болгарии еще не были готовы воспринять новый музыкальный язык. Хоровые сцены оперы потрясают своей мощью, выразительностью и многофункциональностью. Композитор избегает прямых фольклорных цитат, а соединяет в музыке два значимых пласта болгарской музыкальной культуры: аскетически суровые византийские песнопения и восточную мелодическую орнаментику. При этом добавляет ритмику, свойственную болгарской народной музыке. Хор в опере, словно хор в греческой трагедии: он комментирует события, оплакивает умерших, наставляет, судит, определяет судьбы персонажей. Отличная работа хормейстера Виолетты Димитровой и ее коллектива. Точно прочитывает партитуру и оркестр под управлением Жоржа Димитрова. Абсолютный баланс оркестра, хора и солистов, при этом яркая эмоциональная окраска всех происходящих в опере трагических событий, которые не могут не захватить слушателей.

Режиссер Пламен Карталов точно следует партитуре композитора, и вместе с ним раскрывает интересно задуманные им образы главных действующих лиц. Они одновременно и живые люди, и символы. Главный из них - старший брат Георгий Грозника - грубый, злобный, завистливый, ненавидящий людей, обладающих талантом и добротой. В то же время он сеятель раздора в семье, воплощение разрушительных черт и для своей личности, и для всего рода. Это лучшая работа в спектакле Петра Бучкова. Его сильный баритон насыщен массой отрицательных оттенков, когда хочется, чтобы его неприятный голос поскорей затих. Артист очень пластичен и умеет появиться неожиданно, внеся новую долю отрицательных эмоций. При этом Бучков органичен во всех своих гнусных проявлениях, обходясь без натуралистических подробностей при отрубании рук и прочих своих злодеяниях. В арсенале талантливого артиста только выразительный голос и пластика, которыми он мастерски владеет.

Ангел — воплощение таланта, интеллигентности и лиричности. Тенору Костадину Андрееву явно не хватало в голосе лирических красок и пластичности звуковедения, особенно в первых картинах. Его тенор явно не для лирического героя, а для громогласных персонажей тетралогии Вагнера, где он и оказался более подходящим Зигфридом. Многогранный и выразительный образ Цыганки создала Гергана Русикова. Ей и вокально, и актерски удалось представить и обычную гадалку, и поющую цыганку, и разносчицу чумы, пожирающей целые селения. Красивое меццо-сопрано Русиковой царило на Новой сцене Большого театра. Убедительными в партиях Матери и Дяди Димитра были Румяна Петрова и Николай Петров.

К огромному сожалению, самой неинтересной оказалась исполнительница партии Яны сопрано Габриела Георгиева. Не было в спектакле Яны, какой ее написал Любомир Пипков – красавицы Яны, воплощающей чарующую женственность. И в то же время решительной девушки, которая убивает своего старшего брата Георгия, наказав за все свершенные им зверства. По сцене ходила довольно крупная женщина и скучно что-то пела, а порой ее было просто не слышно. Ну, что же, и такое случается в отличных спектаклях.

В конце хотелось бы сказать о высочайшей постановочной культуре Софийского театра. Сценограф Свен Йонке создал образное и достоверное оформление, а художник по костюмам Станка Вауда одела солистов и артистов хора в красивые исторические костюмы, пошитые со вкусом и подлинной правдой. Действие оперы происходит в самых разных местах, и смена декораций происходит моментально, не нарушая целостности образа спектакля. Здесь и дом братьев и Яны, и красивый иконостас, созданный Ангелом, и природные ландшафты, и Соборная площадь в Средце. Центром же сценографии стало дерево, которое очень важно для болгарского фольклора – это его мифический и поэтический образ, олицетворяющий единство вселенной и человеческого сообщества. Дерево – жизнь – человек – дом – семья… В разных картинах оперы тянущийся вверх ствол дерева и оплетающие всю сцену его корни меняются. Зло, жестокость, злодеяния Георгия начинают губить дерево. Когда в финальной сцене Георгий появляется у своего дома, его невозможно узнать – дом покосился, почернел. Посреди двора высохшее дерево и застывшая мать, не дождавшаяся своего сына. Более чем впечатляющий финал!

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Александр ТОМПСОН и Светослав НИКОЛОВ