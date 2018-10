Оригиналы текстов песен Элтона Джона выставят на торги

Об этом сообщили представители аукционного дома Julien's Auctions, устраивающего торги, передает ТАСС.

Речь идет о написанных от руки и напечатанных на машинке оригиналах текстов поэта Берни Топина, работавшего с Джоном в течение многих лет. Топин является автором более 40 текстов к песням музыканта, ставших хитами. Некоторые экземпляры стихов украшены рисунками и дополнены аннотациями.



Элтон Джон

С молотка уйдут тексты к таким песням Джона, как Rocket Man, Goodbye Yellow Brick Road, I'm Still Standing, Benny and the Jets, Don't Let the Sun Go Down on Me, Daniel. Особенным лотом должен стать текст к альтернативной версии композиции Candle in The Wind, написанной в 1997 году и посвященной памяти погибшей принцессы Уэльской Дианы (1961-1997). Оценочная стоимость лота составляет 10-$15 тыс.

На аукционе также будут представлены принадлежащие Топину пластинки, фотографии, одежда и другие предметы. Распродать свою коллекцию решил сам поэт. "Я надеюсь, что эти вещи, которые составили основу моего труда и подпитывали мою страсть, вдохновят других и дадут им столько же радости, сколько они дали мне", - говорится в заявлении Топина, которое приводит Julien's Auctions. Торги пройдут в Нью-Йорке в начале ноября.

Родившийся в графстве Мидлсекс Элтон Джон за более чем полувековую карьеру выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. По версии журнала Rolling Stone Джон занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей. Среди наград 71-летнего музыканта - пять статуэток Grammy и "Оскар" за песню к мультфильму "Король Лев" (The Lion King, 1994). В 1994 году певец был зачислен в "Зал славы рок-н-ролла".