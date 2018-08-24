Открылась выставка одного из основателей «Машины времени»

Поздравить художника пришли друзья и коллеги, в том числе Андрей Макаревич, который рассказал ТАСС о своих впечатлениях.

"По-моему, работы великолепны, я в восторге. Я их все видел по отдельности, но никогда не думал, что так здорово это все сложится... Стильно и очень хорошо", - сказал Макаревич.





Он и Борзов были одноклассниками, учились в московской школе №19. Уже в те годы, сказал Макаревич, его друг любил рисовать. "Рисовал в школьной тетради на скучных уроках какие-то смешные штуки... Потом поступил в авиационный институт по стопам своего папы, который был маршалом авиации, и ему там было очень скучно", - рассказал Макаревич.

Тогда он предложил другу переменить жизнь. "Я сказал: "Юр, бросай ты это дело, поступай к нам в архитектурный". А он говорит: "Меня не примут". Я говорю: "Тебя примут, потому что ты здорово рисуешь"... и он поступил", - поделился собеседник агентства.

Со своей стороны, Борзов признался, что любит рисовать женщин в шляпах. "Сложились разные образы, и я решил, что это похоже на письма от разных незнакомых дам. Поэтому у выставки такое название", - сказал художник, отметив, что не может выделить в экспозиции какие-то отдельные работы. "Мне каждая дорога", - сказал он.

Выставка продлится до 25 августа включительно.