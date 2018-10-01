Paul McCartney написал детскую книжку

«Я написал новую детскую книжку с картинками, она называется «Hey Grandude!». Почему? Ну ... У меня есть восемь внуков, и они прекрасны, и однажды один из них сказал мне:«Привет, дедуля!» (Grandude), и мне это понравилось, поэтому с тех пор я был известен как «дедуля». Я подумал, что это хорошая идея для книги. Я начал писать некоторые истории, а затем я поговорил с книгоиздателями, и им понравилось то, что я сделал.

Так что в основном речь идет о персонаже по имени Grandude, который представляет всех дедушек. У него есть четыре внука, и он называет их «Chillers». Я хотел написать книгу для всех бабушек и дедушек, чтобы они читали ее внукам перед сном», - говорит Пол Маккартни.

Книга поступит в продажу в сентябре 2019 год в издательстве Penguin Books. Сейчас она доступна для предзаказа на сайте издательства.