Полина Гагарина открыла интернет-магазин одежды

Ассортимент в Polina Gagarina Shop пока не очень богатый. Тут продаются только брендированные футболки с названиями песен певицы: «Обезоружена» и «Драмы больше нет», а также с надписью «ПОЛINA GAGARINA» и её личным автографом. Коллекция представлена в трех цветах — белый, серый, черный. Цена майки - 900 рублей.



Полина Гагарина

Кстати, это уже не первый опыт Полины в дизайнерском деле. В 2013 году она выступала на сцене в платьях, которые были созданы по её собственным эскизам. По словам певицы, ей всегда хотелось создать платья, которые полностью отвечают её характеру и внутреннему стилю.

«Все, что до этого делали для меня дизайнеры и модельеры, мне очень нравилось. Но очень сложно донести до другого человека свои внутренние ощущения. Хотелось чего-то исключительно своего, — рассказывала порталу «7 дней» Полина пять лет назад. — Я взяла карандаш и сделала несколько набросков того, что именно я хочу сделать. Профессиональные конструкторы разработали лекала по моим рисункам. В результате получилось то, что я хотела. Не думаю, что я всерьез буду заниматься разработкой моделей одежды, скорее всего, ограничусь эскизами костюмов для себя. Хотя на будущее не загадываю: может быть, войду во вкус и появится настоящая коллекция».