Профессорские музицирования в Сочи

Концерт возник, в общем-то, спонтанно. Педагоги-духовики приехали на XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета, чтобы позаниматься с юными музыкантами в Музыкальной академии. И возникла идея дать камерный концерт. Он и случился, да еще какой!

Солистка Королевского оркестра Концертгебау Эмили Бейнон (флейта, Голландия), профессор Высшей школы музыки Штутгарта Кристиан Шмитт (гобой, Франция), профессор Музыкальной академии имени Сибелиуса в Хельсинки, солист оркестра «Тапиола симфониэтта» Харри Маки (кларнет, Финляндия), профессор Национальной консерватории в Лионе и консерватории Лозанны Карло Коломбо (фагот, Италия) и известная эстонская пианистка, лауреат международных конкурсов Ирина Захаренкова.

Элита мирового преподавательского корпуса духовиков играла педантично, как оно и положено педагогам. Безупречное звукоизвлечение (давняя проблема российского духового музобразования!), такт, безупречный стиль. Это был мастер-класс, как надо играть французскую камерную романтику. Причем порой очень редко звучащую у нас, в России.



Эмили Бейнон

Начали с Пьера Санкана, совсем редко исполняемого. Нежная Сонатина для гобоя и фортепиано, с острыми короткими выпадами гобоя — Кристиан Шмитт играет это изящно и строго, никаких там лишних глиссандо или обертонов на выдохе, все остро и четко, каждая нота как влитая.



Кристиан Шмитт

Следом из-за кулис (как положено) — знаменитая сольная «Флейта Пана» Дебюсси от Эмили Бейнон, страстная и порочная. Его же, Дебюсси, Рапсодия №1 для кларнета и фортепиано — Харри Маки играет ее восхитительными плавными штрихами, неимоверно округлым звуком и нежнейшими пианиссимо.

Неизбежный для такой темы Морис Равель представлен «Кадишем» и «Вокализ-этюдом в форме Хабанеры» в переложениях для фагота и фортепиано. Карло Коломбо щедр на безукоризненные нюансировки, воздушные тремоло и изящные быстрые пассажи, будто и не огромный фагот в его руках, а дудочка. Чистота голосоведения эталонная…



Карло Коломбо

И Франсис Пуленк, как без него в этот вечер. Он представлен как ранним Трио для гобоя, фагота и фортепиано (обратившим на него внимание, собственно), так и поздней Сонатой для флейты и фортепиано FP164. Профессорское исполнение не только наглядно продемонстрировало творческую эволюцию Пуленка от чистой красоты мелодических форм и влияния Стравинского и Сати к зрелой многотемности музыкальной ткани, комбинаторике поистине игрового театрального происхождения.

Педагоги подготовили и приятный сюрприз для слушателей. Исполнили незаявленный в программе, деликатесный номер. «5 пьес для фагота, кларнета и гобоя» Жака Ибера — весьма эклектичного композитора, но в камерных произведениях сближавшегося по игровой природе с Пуленком и при этом достаточно неоклассичного. Пять коротких зарисовок, напоминающих по форме рондо. Прекрасный материал для обучения, к слову…



«5 пьес для фагота, кларнета и гобоя» Жака Ибера

Что ж, если вспомнить, что и в предыдущие годы приезжавшие на фестиваль Башмета педагоги находили время для совместного музицирования на радость публике, можно говорить, что зародилась еще одна прекрасная традиция фестиваля. Именно для гурманов. Совместные профессорские музицирования в Сочи.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ